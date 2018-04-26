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26 апреля 2018, 17:57



В Норильске полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков.

При досмотре задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли несколько десятков полимерных пакетиков с запрещенным веществом. По результатам проведенной химической экспертизы было установлено, что данное вещество содержит в своем составе синтетический наркотик. Его вес составил более 19 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1. УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый задержан.

Просмотров:170 В ходе проведения оперативных мероприятий в подъезде одного из домов Центрального района Норильска сотрудники полиции задержали 40-летнего местного жителя, при котором оперативники обнаружили запрещенные вещества.При досмотре задержанного стражи порядка обнаружили и изъяли несколько десятков полимерных пакетиков с запрещенным веществом. По результатам проведенной химической экспертизы было установлено, что данное вещество содержит в своем составе синтетический наркотик. Его вес составил более 19 граммов.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1. УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемый задержан.