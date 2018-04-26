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26 апреля 2018, 18:14



Красноярцы посягнули на рекорд. Заявка уже отправлена.



Просмотров:152 В День Победы, после того как пройдет колонна «Бессмертного полка», ее участникам предложат собраться на площади Мира и спеть «День Победы». Об этом сообщили в мэрии Красноярска. В состав хора могут войти больше 10 тысяч человек. Заявка от Красноярска в Книгу рекордов России уже отправлена. В Красноярск на праздники приедет специальная комиссия во главе с главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко, чтобы зафиксировать рекорд. До сих пор самое массовое исполнение песни было зафиксировано в 2015 году в Иркутске. Тогда около 1300 человек исполнили песню «Давай, Россия».