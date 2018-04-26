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26 апреля 2018, 18:14

Красноярцы посягнули на рекорд. Заявка уже отправлена.


В День Победы, после того как пройдет колонна «Бессмертного полка», ее участникам предложат собраться на площади Мира и спеть «День Победы». Об этом сообщили в мэрии Красноярска. В состав хора могут войти больше 10 тысяч человек. Заявка от Красноярска в Книгу рекордов России уже отправлена. В Красноярск на праздники приедет специальная комиссия во главе с главным редактором Книги рекордов России Станиславом Коненко, чтобы зафиксировать рекорд. До сих пор самое массовое исполнение песни было зафиксировано в 2015 году в Иркутске. Тогда около 1300 человек исполнили песню «Давай, Россия».
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    Список новостей

 26 апреля 2018 
18:14   Красноярцы посягнули на рекорд. Заявка уже отправлена. 17:57   В Норильске полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков.
17:08   В Норильском кожно-венерологическом диспансере открылся кабинет анонимного приема. 16:54   1 мая во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
16:54   В субботу на лыжной базе «Оль-гуль» соберутся норильские любители экстремального спорта на второй норильский «Экстрим-фестиваль». 15:56   Четверо норильских старшеклассников получили шанс попасть на курс по специальности «Актерское искусство» к преподавателю ГИТИСа Сергею Яшину.
15:39   Норильских и таймырских художников приглашают поучаствовать в региональной выставке. 15:31   Кайерканский общественный совет профилактики правонарушений подвел итоги работы за прошлый год.
14:45   После спектакля о любви - песни о любви. В исполнении самих артистов. Теперь так будет часто. 13:32   В Норильске завершился телевизионный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споём о войне».
10:56   «Норникель» получил национальную премию "IT-ЛИДЕР" за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». 10:49   В Норильске работает горячая линия по трудовым вопросам.
10:24   Сегодня - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В Норильске живут 97 норильчан, пострадавших от радиационных аварий.

 25 апреля 2018 
18:53   Жителям северных территорий могут начать выделять квадратные метры в "Солонцах-2". 17:51   Исследованием качества норильского бензина займутся краевые специалисты Росстандарта.
17:45   Норильск присоединится к краевой общественной акции «Танцуй, край!». 17:28   "Заполярная правда" присоединилась к всероссийской акции "Георгиевская ленточка".
16:44   Проект «Семь цветов счастья» запустили благотворительный фонд «Территория добра» и рукодельницы из клуба «28 петель». 16:00   В Норильске проведен строевой смотр личного состава полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины.
15:55   «Ателье кота» приглашает норильчан на мастер-классы. Создай своего кота и помоги тому, кто в этом нуждается. 15:48   Благотворительный фонд «69 параллель» открывает новый пункт программы «Сундук». На этот раз в Кайеркане.
15:48   В Норильске полицейские провели мастер-класс для воспитанников детского дома. 15:14   100 минут разговоров и неограниченное количество телеграмм. Ветераны ВОВ Норильска могут бесплатно воспользоваться услугами "Почты России".
14:45   2,4 миллиона рублей жительница Дудинки перевела на счет мошенника, представившегося специалистом службы защиты прав потребителей. 14:08   С 1 мая 2018 года в России повысится МРОТ. Для Норильска его размер составит 16 130 рублей.
13:17   В Норильске задержан очередной нетрезвый водитель, ранее уже привлекавшийся к ответственности за пьяную езду. 13:05   В праздничные первомайские дни почтовые отделения Норильска будут работать по особому графику.
12:55   В предпраздничные первомайские дни в поликлиниках города будут вести прием дежурные врачи. 11:45   246 норильчат откликнулись на приглашение потанцевать.
11:02   Из серии «Жизнь замечательных людей». В Норильске состоялась презентация книги «Анатолий Филатов», посвященной легендарному директору Норильского комбината. 10:50   В крае начала работу горячая линия по вопросам охраны труда.

 24 апреля 2018 
18:16   В Большом Норильске травят голубей! Такой вердикт вынесла Таймырская зональная ветеринарная лаборатория. 17:29   Пропавшую в Норильске девочку нашли живой и здоровой.
17:03   Сегодня в Норильске в Заполярном театре драмы дают «Безумца». 16:34   Спасатели обучили норильских школьников мерам личной безопасности. Специализированные уроки прошли во всех школах края.
16:26   В Норильске бизнесмены защищают перед экспертами жизнеспособность своих бизнес-идей. 16:05   В честь 65-летия Норильска раз в месяц по выходным атриум СРК «Арена» будет превращаться в концертный зал.
15:50   13 коллективов для 13-го фестиваля «Творческий Талнах». Вчера на сцене КДЦ им. В. Высоцкого собрались лучшие танцоры и вокалисты, чтобы подвести итоги творческого сезона. 15:46   Парень из Норильска обманул по телефону жителей Минусинска, которые перевели «бедному родственнику» 160 тысяч рублей.
14:40   В Норильске отряд ЮИД провел акцию на пешеходном переходе. 13:32   Суд обязал работодателя выплатить компенсацию бывшему сотруднику, на которого с трехметровой высоты упал светильник.
13:25   В Норильске состоится вечер памяти «Чернобыль - быль, Чернобыль - боль», посвященный Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 13:06   В Норильске пропала девочка. Несовершеннолетнюю полиция ищет уже несколько дней.
11:48   Олег Матыцин: «Мы недаром рассматриваем Универсиаду как платформу для последующего выступления спортсменов на Олимпийских играх». 11:46   В администрации Норильска состоялась церемония награждения, посвященная Дню местного самоуправления.
11:43   Илья Авербух: «Универсиада имеет колоссальное значение не только с точки зрения спортивных результатов, а именно с точки зрения коммуникаций». 11:36   Ниаз Самадизаде: «Мы гордимся, что являемся частью проекта международной digital-программы Follow Up Siberia».
11:27   Елена Безденежных: «Генеральное партнерство для нас началось более двух лет назад, когда мы приняли решение поддержать ... 11:20   Лариса Зелькова: «Для «Норникеля» Универсиада – не просто проект, который мы поддерживаем как генеральный партнер, но ...
11:13   В Норильске открылась горячая линия по вопросам возмещения расходов на установку общедомовых приборов учета.




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