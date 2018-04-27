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27 апреля 2018, 09:35



Полпред президента в СФУ: «Отрасль переработки отходов потребления в регионах Сибири развита недостаточно и остро нуждается в инвестициях».

«В последние несколько лет вопросы обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды приобретают особую актуальность», – сказал полпред. По экспертным оценкам, в результате прошлой хозяйственной деятельности в целом по стране накоплено свыше 30 миллиардов тонн отходов, которые не вовлекаются в хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, которые загрязняют атмосферу, почву, грунтовые воды и ухудшают качество жизни населения на близлежащих территориях. По данным Росприроднадзора, две трети от общего объема отходов Российской Федерации образуется в Сибирском федеральном округе. Из них 15% поступает на вторичную переработку, остальная часть направляется на захоронение. Также в регионах Сибири растет число незаконных свалок, как правило, они находятся вблизи границ жилых зон, вследствие чего от населения поступают многочисленные жалобы на нарушение их прав на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья. Для решения этой проблемы в России начато реформирование сферы обращения с отходами. Принят ряд изменений в ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления», утверждена стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. «Эти документы создают для территорий условия поэтапного перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и их перерабоки во вторичное сырье», – отметил полномочный представитель. Новая система обращения с отходами должна заработать с 1 января 2019 года. В субъектах Федерации, кроме республик Бурятия, Тыва, Красноярского края и Томской области, утверждены территориальные схемы по обращению с отходами. Кроме того, разработаны «дорожные карты» и сформированы рабочие группы по контролю за их исполнением, сообщили в Сибирском окружном информационным центре. Согласно федеральному закону, до 1 мая 2018 года в каждом субъекте Федерации должны быть выбраны региональные операторы для осуществления деятельности на закрепленной территории. На данный момент по одному региональному оператору определено в Республике Алтай, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Кемеровской областях. В остальных территориях конкурсные процедуры продолжаются, всего необходимо провести около 50 торгов. Полпред обратился к участникам совещания: «Прошу органы исполнительной власти регионов разобраться с причинами отставаний и принять все необходимые меры для исправления ситуации». Кроме того, полномочный представитель обратил внимание на то, что до 1 июня 2018 года необходимо проработать вопросы по установлению единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. «Это чувствительный для населения вопрос, и от органов исполнительной власти требуется не допустить резкого скачка тарифов на ЖКХ, проводить разъяснительную работу с населением о целях и задачах реформы», – добавил Сергей Меняйло. В рамках совещания также обсудили создание инфраструктуры переработки ТКО в регионах округа. Главой государства поставлена задача до 2030 года обеспечить поэтапное введение запрета на поступление твердых коммунальных отходов на полигоны без предварительной обработки и утилизации, отметил полномочный представитель. В республиках Алтай, Бурятия, Забайкальском крае, Кемеровской и Томской областях на данный момент действуют менее десяти объектов приема и сортировки мусора. На стадии ввода в эксплуатацию находятся линии сортировки в городах Лесосибирске и Зеленогорске Красноярского края. Объекты строились в рамках концессионных соглашений. Полпред подчеркнул: «В настоящее время отрасль переработки отходов потребления в регионах Сибири развита недостаточно и остро нуждается в инвестициях. Существующая инфраструктура не позволяет кардинально изменить ситуацию, уменьшить количество образующихся отходов и вовлечь их в хозяйственный оборот». Для создания полноценной эффективной отрасли промышленности в этой сфере органам исполнительной власти регионов необходимо выработать комплекс мер по развитию системы переработки мусора и получения из него сырья, а также определить источники финансирования этих мероприятий.

Просмотров:119 Реализацию регионами Сибири государственной политики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами обсудили на совещании, которое провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.«В последние несколько лет вопросы обеспечения экологической безопасности, рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды приобретают особую актуальность», – сказал полпред.По экспертным оценкам, в результате прошлой хозяйственной деятельности в целом по стране накоплено свыше 30 миллиардов тонн отходов, которые не вовлекаются в хозяйственный оборот, а размещаются на полигонах и свалках, которые загрязняют атмосферу, почву, грунтовые воды и ухудшают качество жизни населения на близлежащих территориях.По данным Росприроднадзора, две трети от общего объема отходов Российской Федерации образуется в Сибирском федеральном округе. Из них 15% поступает на вторичную переработку, остальная часть направляется на захоронение. Также в регионах Сибири растет число незаконных свалок, как правило, они находятся вблизи границ жилых зон, вследствие чего от населения поступают многочисленные жалобы на нарушение их прав на благоприятную окружающую среду и охрану здоровья.Для решения этой проблемы в России начато реформирование сферы обращения с отходами. Принят ряд изменений в ФЗ-89 «Об отходах производства и потребления», утверждена стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года. «Эти документы создают для территорий условия поэтапного перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и их перерабоки во вторичное сырье», – отметил полномочный представитель.Новая система обращения с отходами должна заработать с 1 января 2019 года. В субъектах Федерации, кроме республик Бурятия, Тыва, Красноярского края и Томской области, утверждены территориальные схемы по обращению с отходами. Кроме того, разработаны «дорожные карты» и сформированы рабочие группы по контролю за их исполнением, сообщили в Сибирском окружном информационным центре.Согласно федеральному закону, до 1 мая 2018 года в каждом субъекте Федерации должны быть выбраны региональные операторы для осуществления деятельности на закрепленной территории. На данный момент по одному региональному оператору определено в Республике Алтай, Забайкальском и Красноярском краях, Иркутской и Кемеровской областях. В остальных территориях конкурсные процедуры продолжаются, всего необходимо провести около 50 торгов. Полпред обратился к участникам совещания: «Прошу органы исполнительной власти регионов разобраться с причинами отставаний и принять все необходимые меры для исправления ситуации».Кроме того, полномочный представитель обратил внимание на то, что до 1 июня 2018 года необходимо проработать вопросы по установлению единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО. «Это чувствительный для населения вопрос, и от органов исполнительной власти требуется не допустить резкого скачка тарифов на ЖКХ, проводить разъяснительную работу с населением о целях и задачах реформы», – добавил Сергей Меняйло.В рамках совещания также обсудили создание инфраструктуры переработки ТКО в регионах округа. Главой государства поставлена задача до 2030 года обеспечить поэтапное введение запрета на поступление твердых коммунальных отходов на полигоны без предварительной обработки и утилизации, отметил полномочный представитель. В республиках Алтай, Бурятия, Забайкальском крае, Кемеровской и Томской областях на данный момент действуют менее десяти объектов приема и сортировки мусора. На стадии ввода в эксплуатацию находятся линии сортировки в городах Лесосибирске и Зеленогорске Красноярского края. Объекты строились в рамках концессионных соглашений.Полпред подчеркнул: «В настоящее время отрасль переработки отходов потребления в регионах Сибири развита недостаточно и остро нуждается в инвестициях. Существующая инфраструктура не позволяет кардинально изменить ситуацию, уменьшить количество образующихся отходов и вовлечь их в хозяйственный оборот». Для создания полноценной эффективной отрасли промышленности в этой сфере органам исполнительной власти регионов необходимо выработать комплекс мер по развитию системы переработки мусора и получения из него сырья, а также определить источники финансирования этих мероприятий.