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27 апреля 2018, 10:00



На Таймыре подписали договоры на строительство 21 двухквартирного дома.

Проектом дома предусмотрена кухня, санузел, прихожая, гостиная и спальня. Планировка утверждена с согласия жителей поселка. Общая площадь дома 85,4 квадратных метра. Инженерное оснащение предусматривает тепло- и электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию. Напомним, строительство жилья и современной коммунальной инфраструктуры в поселке Тухард ведется в целях организации переселения граждан из временных строений (балков, вагон-домиков, вагон-пристроек, вагон-бочек, блоков-контейнеров) и других помещений, не являющихся жильем, а также из ветхого и аварийного жилья, в новые дома, построенные с учетом климатических условий Крайнего Севера. В настоящее время уже проведена работа по изменению генерального плана и правил землепользования и застройки поселка Тухард, разработан проект планировки и межевания территории, выполнены геологические, гидрологические, экологические и геодезические изыскания, произведены работы по отсыпке подъездных путей к земельному участку, на котором планируется строительство, и к местам строительства объектов, сообщили в администрации Таймыра. Мероприятия по строительству в 2018 году 2250 кв. м жилья в Тухарде в большей части реализуются за счет благотворительных средств компании «Норникель» в рамках подписанного с администрацией Таймыра соглашения.

Просмотров:146 Возведение домов в Новом Тухарде переходит из стадии планирования к этапу активных действий. Глава Таймыра Сергей Ткаченко, директор ООО «Стройбыт 2000» Лариса Черных и руководитель НКО «Благотворительный фонд содействия развитию Таймыра» Сергей Скорин подписали договоры на строительство 42 квартир.Проектом дома предусмотрена кухня, санузел, прихожая, гостиная и спальня. Планировка утверждена с согласия жителей поселка. Общая площадь дома 85,4 квадратных метра. Инженерное оснащение предусматривает тепло- и электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, канализацию.Напомним, строительство жилья и современной коммунальной инфраструктуры в поселке Тухард ведется в целях организации переселения граждан из временных строений (балков, вагон-домиков, вагон-пристроек, вагон-бочек, блоков-контейнеров) и других помещений, не являющихся жильем, а также из ветхого и аварийного жилья, в новые дома, построенные с учетом климатических условий Крайнего Севера.В настоящее время уже проведена работа по изменению генерального плана и правил землепользования и застройки поселка Тухард, разработан проект планировки и межевания территории, выполнены геологические, гидрологические, экологические и геодезические изыскания, произведены работы по отсыпке подъездных путей к земельному участку, на котором планируется строительство, и к местам строительства объектов, сообщили в администрации Таймыра.Мероприятия по строительству в 2018 году 2250 кв. м жилья в Тухарде в большей части реализуются за счет благотворительных средств компании «Норникель» в рамках подписанного с администрацией Таймыра соглашения.