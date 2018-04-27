Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 апреля 2018, 10:19



Вице-президент «Норникеля» С. Дяченко: «Производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22%».

«Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей и нормализации незавершенного производства в прошлом году мы завершили первый квартал этого года ростом производства по всем основным металлам. В дополнение к этому в текущем году мы продолжили активную переработку медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех». В результате производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рафинировочный завод в Финляндии Norilsk Nickel Harjavalta был практически на 100% загружен собственным российским сырьем компании. В апреле этого года Быстринский ГОК осуществил первую поставку китайским покупателям медного концентрата, полученного в процессе пуско-наладочных работ, задачей которых является выход на технологические показатели. При этом мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год, в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования FLS и Outotec. Эти неполадки планируются к устранению во втором квартале текущего года. Также в этом году запланирована активная фаза модернизации рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В целом мы подтверждаем прогноз производства на 2018 год из собственного сырья на прежнем уровне», - заявил первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко.

Просмотров:150 «Нориникель» объявил предварительные производственные результаты за первый квартал 2018 года.«Благодаря завершению основного этапа реконфигурации производственных мощностей и нормализации незавершенного производства в прошлом году мы завершили первый квартал этого года ростом производства по всем основным металлам. В дополнение к этому в текущем году мы продолжили активную переработку медесодержащего концентрата, купленного у компании «Ростех». В результате производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22% относительно аналогичного периода прошлого года. Рафинировочный завод в Финляндии Norilsk Nickel Harjavalta был практически на 100% загружен собственным российским сырьем компании. В апреле этого года Быстринский ГОК осуществил первую поставку китайским покупателям медного концентрата, полученного в процессе пуско-наладочных работ, задачей которых является выход на технологические показатели. При этом мы снизили прогноз производства этого проекта на текущий год, в связи с выявившимися проблемами в работе оборудования FLS и Outotec. Эти неполадки планируются к устранению во втором квартале текущего года. Также в этом году запланирована активная фаза модернизации рафинировочных мощностей на Кольской ГМК с переходом на новую технологию хлорного выщелачивания. В целом мы подтверждаем прогноз производства на 2018 год из собственного сырья на прежнем уровне», - заявил первый вице-президент — операционный директор компании Сергей Дяченко.