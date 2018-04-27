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27 апреля 2018, 10:42

Музеи Норильска смогут получить грант на свои культурные проекты.


В Москве 2 июня пройдет форсайт-сессия в рамках ежегодного форума «Музейный гид», где музейщики со всей России обсудят дальнейшую жизнь музеев как драйвера социоэкономического развития территорий.
Благотворительный фонд Владимира Потанина запустил новую инициативу для музеев, которая объединит 24 города России, - «Музей. Сила места». Цель проекта - долгосрочная поддержка музеев как драйверов социоэкономического развития территорий.
Запуск проекта предварит форсайт-сессия, которая 2 июня пройдет в павильоне «Книги» ВДНХ в Москве. В ней примут участие музейщики и представители органов власти Норильска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Кемерова, Калининграда, Казани, Ижевска, Иркутска, Екатеринбурга, Владивостока, Благовещенска, Барнаула, Воронежа, Иванова, Калуги, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Твери, Томска, Тюмени, Чебоксар и Ярославля.
Участники форсайта сформируют образ будущего в перспективе предстоящих 10-15 лет. Итогом станет определение ведущих тенденций и «окон возможностей» для региональных музеев, заинтересованных в ревитализации (восстановлении) культурной среды и составление карты музейно-городского развития. Экспертные дискуссии разведут по темам «Музей и предпринимательство», «Музейное сотрудничество», «Музей и образование», «Музей и городские сообщества», «Музей в цифровую эпоху».
Команды регионов по итогам сессии и первого отборочного модуля в школе управления "Сколково" отберут для обучения на совместной программе фонда и школы. Ее участники получат возможность подать на конкурс проекты по интеграции образования, культуры и культурного управления. Лучшие получат на их реализацию гранты. В целом грантовый фонд инициативы «Музей. Сила места» составляет 45 млн рублей.
Количество заявок от одной организации для участия в форсайт-сессии не ограничено. Объявление состава участников состоится не позднее 18 мая 2018 года.
«Накопленный опыт поддержки культуры позволяет нам попробовать доказать, что культура может оказывать мощное позитивное влияние на среду, объединять вокруг себя бизнес, образование и государство. Наша новая культурная инициатива «Музей. Сила места» побуждает к тому, чтобы культура выступила проектным интегратором. Команды, готовые средствами культуры решать актуальные вопросы территории, пройдут обучение, а затем самые успешные проекты, появившиеся в процессе, получат поддержку фонда на конкурсной основе», - отмечает гендиректор Благотворительного фонда В. Потанина Оксана Орачева.
Инициатива «Музей. Сила места» является частью благотворительной программы фонда «Музей без границ». Впервые ее представили в апреле 2018 года на Красноярском экономическом форуме на панельной дискуссии «Культура как ресурс регионального развития». Мероприятие прошло при поддержке Благотворительного фонда В. Потанина, Московской школы управления "Сколково" и минкультуры Красноярского края.

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