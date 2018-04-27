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27 апреля 2018, 12:06



Сегодня в Музее Норильска откроется выставка, посвященная 75-летию Курской битвы.

В Норильске впервые будет представлена столь большая коллекция экспонатов времен Великой Отечественной войны. Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» предоставил для выставки подлинные элементы военной формы, обмундирование и снаряжение санитарной службы, солдат Советской армии и вермахта, предметы солдатского «окопного» быта, письма с фронта, документальные фотографии, хронику сражения под Прохоровкой, журнал боевых действий, карты и схемы сражения; археологические находки, поднятые с места сражения: осколки снарядов, мины, солдатские медальоны, экипировку, фрагменты танков и самоходных орудий. Всего в экспозиции 244 экспоната - молчаливые свидетели, сохранившие историю тех далеких дней. Дополнит историческую экспозицию фотовыставка-экскурсия - на кадрах музей-заповедник «Прохоровское поле». Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 18.00. Посетить ее можно до 24 июня. Для организованных школьных групп открыта запись на тематические занятия: 46-13-27.

Просмотров:108 Музей Норильска продолжает серию выставочных проектов, рассказывающих о ключевых сражениях и событиях Великой Отечественной войны. В преддверии 73-й годовщины Великой Победы вниманию норильчан представят экспозицию «Курская дуга. Сражение под Прохоровкой», посвященную 75-летию Курской битвы.В Норильске впервые будет представлена столь большая коллекция экспонатов времен Великой Отечественной войны. Государственный военно-исторический музей-заповедник «Прохоровское поле» предоставил для выставки подлинные элементы военной формы, обмундирование и снаряжение санитарной службы, солдат Советской армии и вермахта, предметы солдатского «окопного» быта, письма с фронта, документальные фотографии, хронику сражения под Прохоровкой, журнал боевых действий, карты и схемы сражения; археологические находки, поднятые с места сражения: осколки снарядов, мины, солдатские медальоны, экипировку, фрагменты танков и самоходных орудий. Всего в экспозиции 244 экспоната - молчаливые свидетели, сохранившие историю тех далеких дней. Дополнит историческую экспозицию фотовыставка-экскурсия - на кадрах музей-заповедник «Прохоровское поле».Торжественное открытие выставки состоится сегодня в 18.00. Посетить ее можно до 24 июня. Для организованных школьных групп открыта запись на тематические занятия: 46-13-27.