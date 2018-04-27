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27 апреля 2018, 12:26



Сегодня в Норильске в 15.00 на площади Памяти Героев развернут копию Знамени Победы.

Копию Знамени Победы планируется использовать в мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В торжественном мероприятии примут участие представители администрации города, общественных организаций, студенты и юнармейцы. Оно проходит в рамках межрегионального общественно-патриотического проекта «От Победы к Победам», организованной региональным отделением Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю. Накануне состоялась репетиция торжественной церемонии.

Просмотров:131 Полотно длиною 20 метров и шириною 10 метров развернут 50 человек. После этого малую копию Знамени Победы передадут на вечное хранение начальнику штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю в городе Норильске Павлу Большакову.Копию Знамени Победы планируется использовать в мероприятиях, приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.В торжественном мероприятии примут участие представители администрации города, общественных организаций, студенты и юнармейцы. Оно проходит в рамках межрегионального общественно-патриотического проекта «От Победы к Победам», организованной региональным отделением Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по Красноярскому краю.Накануне состоялась репетиция торжественной церемонии.