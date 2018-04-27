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27 апреля 2018, 12:33



Везти домашнего питомца из Норильска на материк стало проще.

Так, теперь «оформление ветеринарных сопроводительных документов не требуется при перемещении по территории Российской Федерации домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия». То есть если владелец животного везет его просто в отпуск, то достаточно иметь на руках свидетельство о вакцинации собаки. Напомним, что питомец не будет допущен к перелету без прививки от бешенства. И поставить ее нужно в Норильском отделе ветеринарии не позднее чем за 30 дней до поездки. За две недели до поездки животному должна быть проведена дегельминтизация, о чем отметку в свидетельстве ставит сам хозяин. Если же животное будет отправлено в другой город без хозяина, то необходимо свозить домашнего любимица в ветклинику на Октябрьскую, 37, где после осмотра ветврачом на него будут оформлены все необходимые документы. При этом необходимо знать Ф. И. О. и адрес места жительства человека, который будет сопровождать животное в полете. Даже если питомец летит не в салоне самолета, а в багажном отделении, он все равно должен быть приписан к билету взрослого пассажира. Прикрепить четвероногого друга к билету нужно заранее в авиакомпании, сообщив представителю его вес и габариты клетки.

Просмотров:126 Хоть новые правила по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и были введены 27 декабря 2016 года Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации № 589, об изменениях знают не все владельцы домашних животных.Так, теперь «оформление ветеринарных сопроводительных документов не требуется при перемещении по территории Российской Федерации домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, исключая их перемещение на выставочные мероприятия».То есть если владелец животного везет его просто в отпуск, то достаточно иметь на руках свидетельство о вакцинации собаки. Напомним, что питомец не будет допущен к перелету без прививки от бешенства. И поставить ее нужно в Норильском отделе ветеринарии не позднее чем за 30 дней до поездки. За две недели до поездки животному должна быть проведена дегельминтизация, о чем отметку в свидетельстве ставит сам хозяин.Если же животное будет отправлено в другой город без хозяина, то необходимо свозить домашнего любимица в ветклинику на Октябрьскую, 37, где после осмотра ветврачом на него будут оформлены все необходимые документы. При этом необходимо знать Ф. И. О. и адрес места жительства человека, который будет сопровождать животное в полете. Даже если питомец летит не в салоне самолета, а в багажном отделении, он все равно должен быть приписан к билету взрослого пассажира. Прикрепить четвероногого друга к билету нужно заранее в авиакомпании, сообщив представителю его вес и габариты клетки.