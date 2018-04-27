Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 апреля 2018, 12:52



Норильск продолжают освобождать от автохлама. Все неработоспособные автомобили должны быть убраны собственниками в гаражи или на стоянки, в противном случае ими займется муниципалитет.

Управление городского хозяйства занимается выявлением разукомплектованных автомобилей, в том числе по сообщениям горожан. На данных машинах размещаются уведомления для собственников с просьбой убрать свое имущество. Если в течение 30 календарных дней транспортное средство не убрали, то в течение 60 дней УГХ подает документы в суд. И по решению суда автомобиль признается собственностью муниципального образования город Норильск. Далее автомобиль вывозится. С целью предотвращения террористической угрозы и травмирования детей в случае выявления жителями города подобных автомобилей необходимо звонить по телефону 43-70-57. Только сегодня специалист УГХ по телефонным сообщениям норильчан обследовал 43 автомобиля. Шесть из них признаны разукомплектованными и подлежат вывозу. Работа продолжается.

Просмотров:72 По правилам благоустройства пользователи автотранспортных средств обязаны хранить их в специально оборудованных для этого местах (автостоянках, гаражах и т. д.). Также запрещается оставлять разукомплектованное (в неработоспособном состоянии, с отсутствием деталей и узлов) автотранспортное средство на территории города.Управление городского хозяйства занимается выявлением разукомплектованных автомобилей, в том числе по сообщениям горожан. На данных машинах размещаются уведомления для собственников с просьбой убрать свое имущество. Если в течение 30 календарных дней транспортное средство не убрали, то в течение 60 дней УГХ подает документы в суд. И по решению суда автомобиль признается собственностью муниципального образования город Норильск. Далее автомобиль вывозится.С целью предотвращения террористической угрозы и травмирования детей в случае выявления жителями города подобных автомобилей необходимо звонить по телефону 43-70-57.Только сегодня специалист УГХ по телефонным сообщениям норильчан обследовал 43 автомобиля. Шесть из них признаны разукомплектованными и подлежат вывозу. Работа продолжается.