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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:40 Сегодня в Норильске стартовал Гастрономический фестиваль «Север». Первой площадкой, на которой именитые повара предлагали свои блюда, стала столовая медного завода
13:10 В Норильске на 1,4 миллиона рублей оштрафованы пре6дприниматели за нарушения правил продажи алкоголя
12:52 Норильск продолжают освобождать от автохлама. Все неработоспособные автомобили должны быть убраны собственниками в гаражи или на стоянки, в противном случае ими займется муниципалитет.
12:33 Везти домашнего питомца из Норильска на материк стало проще.
12:26 Сегодня в Норильске в 15.00 на площади Памяти Героев развернут копию Знамени Победы.
12:06 Сегодня в Музее Норильска откроется выставка, посвященная 75-летию Курской битвы.
10:42 Музеи Норильска смогут получить грант на свои культурные проекты.
10:19 Вице-президент «Норникеля» С. Дяченко: «Производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22%».
10:00 На Таймыре подписали договоры на строительство 21 двухквартирного дома.
09:35 Полпред президента в СФУ: «Отрасль переработки отходов потребления в регионах Сибири развита недостаточно и остро нуждается в инвестициях».
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