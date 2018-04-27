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27 апреля 2018, 13:10



В Норильске на 1,4 миллиона рублей оштрафованы пре6дприниматели за нарушения правил продажи алкоголя

Кроме того, с начала года выявлено 57 фактов реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним к административной ответственности привлечены 6 должностных лиц, которым назначено наказание в виде административного штрафа около 160 тысяч рублей. По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За 4 последних месяца полицейскими наложено административных штрафов на сумму более 1,4 миллиона рублей. Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования.

Просмотров:81 В Норильске полицейские продолжают системную работу по пресечению незаконного оборота алкоголя. В ходе оперативного мероприятия, направленного на выявление фактов незаконной реализации алкогольной продукции, были зафиксированы 23 нарушения. Всего же с начала года из незаконного оборота полицейские изъяли более 420 литров алкогольной продукции в ходе 64 проверок.Кроме того, с начала года выявлено 57 фактов реализации алкоголя в нестационарных объектах торговли. За реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним к административной ответственности привлечены 6 должностных лиц, которым назначено наказание в виде административного штрафа около 160 тысяч рублей.По всем фактам в отношении должностных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». За 4 последних месяца полицейскими наложено административных штрафов на сумму более 1,4 миллиона рублей.Информация обо всех выявленных правонарушениях направлена в управление потребительского рынка и услуг администрации г. Норильска для принятия мер реагирования.