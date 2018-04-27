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27 апреля 2018, 13:40



Сегодня в Норильске стартовал гастрономический фестиваль «Север». Первой площадкой, на которой именитые повара предлагали свои блюда, стала столовая медного завода.

В течение трех дней повара двух столиц будут делиться своим богатым опытом с коллегами из Заполярья. Приглашенные шефы не только приготовят более двух десятков незаурядных блюд из традиционных северных деликатесов, но и оставят норильским рестораторам технологические карты. Гости местных кафе и ресторанов смогут оценить новинки уже этой весной. Фестиваль организован Агентством развития Норильска. Комментируя это событие, директор АРН Светлана Рубашкина отметила: «Агентство развития Норильска создано для того, чтобы повышать качество жизни в нашем городе, делать ее интереснее, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от большого мира. Когда мы знаем, что к нам приехали самые известные повара, которых и в столице не каждый увидит, конечно, это добавляет нам гордости за свой город, дает ощущение радости от этой жизни. Нам кажется, что это важная, интересная история, которая, надеюсь, будет продолжена в Норильске». А продолжится фестиваль уже через несколько месяцев. Если сейчас большинство мастер-классов и лекций ориентировано на профессионалов, то следующий фестиваль, запланированный на 7 июля, за неделю до юбилейного Дня города, принесет в Норильск массовый уличный праздник на «Заполярнике». Это будет street-food и street-fest, когда горожане не только смогут попробовать здоровую еду, но и вместе с семьей весело провести время, потому что параллельно для горожан планируется масса площадок, где всем будет интересно.

Просмотров:201 Открыл фестиваль обед в столовой медного завода ЗФ «Норникеля». Шеф-повар ресторана скандинавской кухни MOS Юрий Агузаров вместе со своим помощником Константином Матвеевым и поварами столовой приготовили для металлургов три вида основных блюд из традиционных для российского севера продуктов: муксуна, северного оленя и белой куропатки.В течение трех дней повара двух столиц будут делиться своим богатым опытом с коллегами из Заполярья. Приглашенные шефы не только приготовят более двух десятков незаурядных блюд из традиционных северных деликатесов, но и оставят норильским рестораторам технологические карты. Гости местных кафе и ресторанов смогут оценить новинки уже этой весной.Фестиваль организован Агентством развития Норильска. Комментируя это событие, директор АРН Светлана Рубашкина отметила:«Агентство развития Норильска создано для того, чтобы повышать качество жизни в нашем городе, делать ее интереснее, чтобы люди не чувствовали себя оторванными от большого мира. Когда мы знаем, что к нам приехали самые известные повара, которых и в столице не каждый увидит, конечно, это добавляет нам гордости за свой город, дает ощущение радости от этой жизни. Нам кажется, что это важная, интересная история, которая, надеюсь, будет продолжена в Норильске».А продолжится фестиваль уже через несколько месяцев. Если сейчас большинство мастер-классов и лекций ориентировано на профессионалов, то следующий фестиваль, запланированный на 7 июля, за неделю до юбилейного Дня города, принесет в Норильск массовый уличный праздник на «Заполярнике». Это будет street-food и street-fest, когда горожане не только смогут попробовать здоровую еду, но и вместе с семьей весело провести время, потому что параллельно для горожан планируется масса площадок, где всем будет интересно.