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27 апреля 2018, 15:04



Норильские торговые объекты в ближайшей перспективе будут приведены к новому стандарту. Нестационарных объектов в городе не будет.

Главная идея концепции выражена в трех составляющих: - поэтапном переходе от павильонов к крупным магазинам и многопрофильным торговым комплексам; - формирование торговой инфраструктуры с учетом современных требований к видам и типам торговых объектов; - достижение установленных нормативов обеспеченности стационарными торговыми объектами (капстроем). Согласно процедуре утверждения документа, концепция должна пройти публичные слушания, которые состоялись во всех районах города. В них приняли участие 58 горожан. Некоторые слушатели реагировали на новости эмоционально. Елена Сапожникова, начальник управления потребительского рынка и услуг Норильска, относится к таким проявлениям эмоций с пониманием: "Это нормально, ведь изменения – это всегда что-то новое, а нового люди опасаются. Спрашивали много, но в итоге норильчане были довольны созданием новой концепции, которая приведет норильскую торговлю к некоему единообразию. С владельцами нестационарных торговых объектов муниципалитет работает в диалоге, идет им навстречу. Теперь они получают удобную схему выделения участков под капстрой, льготные условия аренды и прочее. Это поможет им выжить, ведь сегодня многие павильоны живут за счет торговли алкоголем, на которую не имеют лицензии, в итоге получают штрафы и лишаются источника заработка. Тот факт, что предложений от бизнесменов не поступило, тоже неудивителен: мы постарались учесть в концепции все тонкости, она объективно удобна для бизнеса", - отметила Елена Сапожникова. Первые изменения начнутся в летом: запланирован постепенный снос пустующих и давно не используемых павильонов. Строить же новые стационарные торговые объекты будут по утвержденным администрацией проектам. Потребительский рынок Норильска на 01.01.2018: 768 объектов торговли, 35 торговых центров и торговых комплексов; 515 магазинов, в том числе 31 - супермаркет, 190 - специализированных магазинов; 200 павильонов, 6 киосков.

Просмотров:164 Переход к новым стандартам резким не будет. На завершившихся вчера публичных слушаниях норильчане познакомились с новой Концепцией развития торговой отрасли Норильска на ближайшие пять лет. Вопросов возникло много, предложений к программе выдвинуто не было.Главная идея концепции выражена в трех составляющих:- поэтапном переходе от павильонов к крупным магазинам и многопрофильным торговым комплексам;- формирование торговой инфраструктуры с учетом современных требований к видам и типам торговых объектов;- достижение установленных нормативов обеспеченности стационарными торговыми объектами (капстроем).Согласно процедуре утверждения документа, концепция должна пройти публичные слушания, которые состоялись во всех районах города. В них приняли участие 58 горожан. Некоторые слушатели реагировали на новости эмоционально. Елена Сапожникова, начальник управления потребительского рынка и услуг Норильска, относится к таким проявлениям эмоций с пониманием:"Это нормально, ведь изменения – это всегда что-то новое, а нового люди опасаются. Спрашивали много, но в итоге норильчане были довольны созданием новой концепции, которая приведет норильскую торговлю к некоему единообразию. С владельцами нестационарных торговых объектов муниципалитет работает в диалоге, идет им навстречу. Теперь они получают удобную схему выделения участков под капстрой, льготные условия аренды и прочее. Это поможет им выжить, ведь сегодня многие павильоны живут за счет торговли алкоголем, на которую не имеют лицензии, в итоге получают штрафы и лишаются источника заработка. Тот факт, что предложений от бизнесменов не поступило, тоже неудивителен: мы постарались учесть в концепции все тонкости, она объективно удобна для бизнеса", - отметила Елена Сапожникова.Первые изменения начнутся в летом: запланирован постепенный снос пустующих и давно не используемых павильонов. Строить же новые стационарные торговые объекты будут по утвержденным администрацией проектам.Потребительский рынок Норильска на 01.01.2018:768 объектов торговли, 35 торговых центров и торговых комплексов; 515 магазинов, в том числе 31 - супермаркет, 190 - специализированных магазинов; 200 павильонов, 6 киосков.