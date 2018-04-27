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27 апреля 2018, 15:26



Норильчанам на заметку. В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях.



Просмотров:177 Депутаты Мособлдумы дополнили региональный Кодекс об административных правонарушениях статьей о «Нарушении правил пользования аэровокзальным комплексом». По новым правилам пассажирам запрещается ложиться на сиденьях в аэропорту, сидеть на полу и ступенях и слушать музыку без наушников. Закон также вводит административное наказание за нарушение правил. Штрафы предусмотрены в размере от 100 до 500 руб. для граждан, от 1 до 2 тыс. руб. для должностных лиц и от 2 до 4 тыс. руб. для юридических. Так, за сидение на полу или прослушивание музыки без наушников можно получить предупреждение или штраф 100 руб. Правила распространяются на аэропорты "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский". Они были предложены и "Внуково", но пока что окончательного решения от его администрации нет.