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27 апреля 2018, 16:36



Ученики норильской гимназии № 4 посетили Великобританию в рамках образовательной поездки в языковую школу Centre Of English Studies.

По прибытии в обучающий центр для наших учеников провели тестирование на владение английским и распределили их по группам в зависимости от базового уровня. Юные студенты получили по 15 часов обучения английскому языку в неделю. В каждой группе было не больше 7 детей. Все уроки были построены с упором на правильное использование разговорного и письменного английского, чтение и письмо, развитие словарного запаса, умение понимать и произношение. Помимо учебы норильчане прогулялись по «Королевской миле», посетили Эдинбургский замок, Национальный музей и Музей развития планеты Земля, Музей детства, Камеру обскура, места, которые вдохновили Джоан Роулинг на написание книги о Гарри Поттере, королевский ботанический сад. Также были выездные экскурсии в город Стерлинг и Глазго с историческими замками и башнями. Сопровождающий гимназистов педагог также имел возможность повысить свою профессиональную квалификацию с получением соответствующего сертификата. Теперь ребята с нетерпением ждут следующую образовательную поездку в Лондон, она запланирована на июль 2018 года.

Просмотров:113 Гимназисты изучали английский язык в Эдинбурге, столице Шотландии, а заодно знакомились с историей и культурой Англии.По прибытии в обучающий центр для наших учеников провели тестирование на владение английским и распределили их по группам в зависимости от базового уровня. Юные студенты получили по 15 часов обучения английскому языку в неделю. В каждой группе было не больше 7 детей. Все уроки были построены с упором на правильное использование разговорного и письменного английского, чтение и письмо, развитие словарного запаса, умение понимать и произношение.Помимо учебы норильчане прогулялись по «Королевской миле», посетили Эдинбургский замок, Национальный музей и Музей развития планеты Земля, Музей детства, Камеру обскура, места, которые вдохновили Джоан Роулинг на написание книги о Гарри Поттере, королевский ботанический сад. Также были выездные экскурсии в город Стерлинг и Глазго с историческими замками и башнями. Сопровождающий гимназистов педагог также имел возможность повысить свою профессиональную квалификацию с получением соответствующего сертификата. Теперь ребята с нетерпением ждут следующую образовательную поездку в Лондон, она запланирована на июль 2018 года.