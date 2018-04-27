Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 апреля 2018, 16:49



В норильской стоматологии провели первую операцию по вживлению импланта. В использовании подобных технологий мы отстали на 25 лет.

Подготовка к проведению операции по имплантации на базе городской стоматологической поликлиники велась полгода – была подготовлена соответствующая документация, закуплено оборудование, стоимость которого 200 тысяч рублей, приобретены расходные материалы, также на сумму 200 тысяч рублей. Проводят операцию хирурги, имеющие соответствующий сертификат и опыт работы в этой области. Сейчас их двое. Импланты используются южнокорейские, из титанового сплава. Выбор пал именно на них после длительного изучения рынка. Цена у этих имплантов средняя, качество – высокое. Норильчанам, желающим поставить имплант в стоматологической поликлинике, нужно будет заплатить за него 28 тысяч рублей. Не входят в систему обязательного медицинского страхования и манипуляции, которые врач проводит во время операции, а значит, и за них придется платить пациенту. Все расценки согласованы с министерством здравоохранения Красноярского края. Кстати, сейчас рассматривается вопрос о предоставлении рассрочки по оплате. При этом консультация хирурга и, если нужно, терапевта и пародонтолога, подготовка полости рта к операции и реабилитация после осуществляются бесплатно, по полису ОМС. В частной же клинике заплатить придется за все. И что еще немаловажно, при необходимости пациенту в послеоперационный период может быть выписан больничный лист. Частная клиника такой возможности не имеет.

Просмотров:127 Первым пациентом стал сотрудник учреждения – для того чтобы можно было ежедневно отслеживать его состояние после операции. Кстати, в подобных клиниках, как наша на Солнечном проезде, 6, во многих городах России имплантация проводится уже лет 25.Подготовка к проведению операции по имплантации на базе городской стоматологической поликлиники велась полгода – была подготовлена соответствующая документация, закуплено оборудование, стоимость которого 200 тысяч рублей, приобретены расходные материалы, также на сумму 200 тысяч рублей. Проводят операцию хирурги, имеющие соответствующий сертификат и опыт работы в этой области. Сейчас их двое.Импланты используются южнокорейские, из титанового сплава. Выбор пал именно на них после длительного изучения рынка. Цена у этих имплантов средняя, качество – высокое. Норильчанам, желающим поставить имплант в стоматологической поликлинике, нужно будет заплатить за него 28 тысяч рублей. Не входят в систему обязательного медицинского страхования и манипуляции, которые врач проводит во время операции, а значит, и за них придется платить пациенту. Все расценки согласованы с министерством здравоохранения Красноярского края. Кстати, сейчас рассматривается вопрос о предоставлении рассрочки по оплате. При этом консультация хирурга и, если нужно, терапевта и пародонтолога, подготовка полости рта к операции и реабилитация после осуществляются бесплатно, по полису ОМС. В частной же клинике заплатить придется за все. И что еще немаловажно, при необходимости пациенту в послеоперационный период может быть выписан больничный лист. Частная клиника такой возможности не имеет.