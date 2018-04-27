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27 апреля 2018, 17:02



Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей.

Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей. Красноярская компания стала единственной, кого допустили к участию в торгах. Стартовая цена лота была почти 140 миллионов. Мост с двухполосной автострадой через реку Норильская длиной около 25 метров планируют сдать до сентября следующего года.

Просмотров:125 По итогам аукциона мост из Норильска в аэрогидропорт "Валек" (Красноярский край) будет строить компания ООО «СПБ Мост». Согласно сайту госзакупок, стоимость контракта около 120 миллионов рублей.Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей. Красноярская компания стала единственной, кого допустили к участию в торгах. Стартовая цена лота была почти 140 миллионов.Мост с двухполосной автострадой через реку Норильская длиной около 25 метров планируют сдать до сентября следующего года.