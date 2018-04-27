Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

27 апреля 2018, 17:05



Завтра в Норильске ЭКСТРИМдень.

28 апреля 2018 года с 16.00 часов на территории лыжной базы «Оль-Гуль» пройдет «Экстрим-фестиваль», в программе мероприятия: 16.00 – открытие «Экстрим-фестиваля», 16.30 – разминка спортсменов сноубордистов и сноукайтеров; 17.00 – мастер-класс по сноубордингу в виде «Джибинг»; 17.30 – мастер-класс по сноукайтингу; 18.00 – выставка высокопроходимой техники; 18.30 – мастер-класс по скалолазанию; 19.30 – разминка спортсменов питбайкеров; 20.00 – мастер-класс питбайкеров; 21.00 – закрытие «Экстрим-фестиваля».

Просмотров:120 Любителей высоких скоростей ждут на "Оль-Гуле". Там пройдет "Экстрим-фестиваль". В программе - мастер-классы по сноубордингу, сноукайтингу, скалолазанию, выставка высокопроходимой техники, выступления питбайкеров и многое другое. Организаторы уверяют: будет на что посмотреть. Открытие "Экстрим-фестиваля" - в 16 часов.28 апреля 2018 года с 16.00 часов на территории лыжной базы «Оль-Гуль» пройдет «Экстрим-фестиваль», в программе мероприятия:16.00 – открытие «Экстрим-фестиваля»,16.30 – разминка спортсменов сноубордистов и сноукайтеров;17.00 – мастер-класс по сноубордингу в виде «Джибинг»;17.30 – мастер-класс по сноукайтингу;18.00 – выставка высокопроходимой техники;18.30 – мастер-класс по скалолазанию;19.30 – разминка спортсменов питбайкеров;20.00 – мастер-класс питбайкеров;21.00 – закрытие «Экстрим-фестиваля».