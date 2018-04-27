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27 апреля 2018, 17:52



Норильские юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы (20х10 м). Так наш город присоединился к межрегиональному проекту «От Победы – к победам».

"Сегодня только первый этап проекта «От Победы – к победам», далее к нему присоединится Сибирский федеральный округ, а кульминация запланирована в городе-герое Севастополе, где и будет храниться большая копия, - рассказал о планах акции Денис Побилат, начальник регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" по Красноярскому краю. – С большой копией Знамени мы проедем по 33 муниципальным образованиям региона, а малые копии будут доставлены во все города региона (их 61), и ежегодно 9 Мая на параде «Бессмертного полка» их будут нести лучшие юнармейцы этих городов. Напомним, в Красноярском крае "Юнармия" существует почти два года, в Норильском отделении "Юнармии" сегодня состоят 222 школьника. В течение ближайших трех месяцев будет разработана краевая программа юнармии, систематизирующая работу движения и переводящая его в ранг дополнительного образования.

Просмотров:110 Сохранить историческую память о подвиге советского народа призвана акция, в рамках которой копию Знамени развернут поочередно в нескольких регионах страны, а в каждом городе проведения останется на вечное хранение его малая копия. В нашем крае проект стартовал в Дудинке, вторым городом стал Норильск. Главную роль в акции сыграли городские юнармейцы не случайно: именно молодому поколению предстоит хранить память о войне и Победе."Сегодня только первый этап проекта «От Победы – к победам», далее к нему присоединится Сибирский федеральный округ, а кульминация запланирована в городе-герое Севастополе, где и будет храниться большая копия, - рассказал о планах акции Денис Побилат, начальник регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия" по Красноярскому краю. – С большой копией Знамени мы проедем по 33 муниципальным образованиям региона, а малые копии будут доставлены во все города региона (их 61), и ежегодно 9 Мая на параде «Бессмертного полка» их будут нести лучшие юнармейцы этих городов.Напомним, в Красноярском крае "Юнармия" существует почти два года, в Норильском отделении "Юнармии" сегодня состоят 222 школьника. В течение ближайших трех месяцев будет разработана краевая программа юнармии, систематизирующая работу движения и переводящая его в ранг дополнительного образования.