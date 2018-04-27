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27 апреля 2018, 18:21



Школьники Норильска прошли сразу на третий отборочный тур в ГИТИС.

24 и 25 апреля в актовом зале «Молодежного центра» проходили прослушивания с педагогами ГИТИСа. Благодаря компании «Норникель» и фонду «Живая классика» в самый северный город мира приехал профессор, народный артист РФ Сергей Яшин, который в 2018 году набирает курс по специальности «Актерское искусство». В результате четверо норильчан были отобраны в ГИТИС сразу на третий отборочный тур перед творческим конкурсом и вступительными экзаменами. «Выключите мобильные телефоны, выходите на сцену и ничего не бойтесь!» – с этих слов начались прослушивания. Все было серьезно, как на настоящих вступительных экзаменах, за исключением одного момента – тут можно было хлопать после каждого выступления, поддерживая друзей. А поддержка была нужна многим, так как выйти на сцену перед полным зрительным залом, рассказать о себе и прочитать отрывки из стихотворения, прозы, басни и монолога – задача непростая. Однако педагогам удалось создать дружескую теплую атмосферу. После каждого выступления ребята получали ценные рекомендации. Кому-то рекомендовали пересмотреть программу, кому-то поработать над техникой речи, а кому-то в принципе попробовать себя в другой профессии.

Просмотров:98 Чаще всего для декламации стихов школьники Норильска используют басню Ивана Крылова «Ворона и лисица» и стихотворение «Черный человек» Сергея Есенина.24 и 25 апреля в актовом зале «Молодежного центра» проходили прослушивания с педагогами ГИТИСа. Благодаря компании «Норникель» и фонду «Живая классика» в самый северный город мира приехал профессор, народный артист РФ Сергей Яшин, который в 2018 году набирает курс по специальности «Актерское искусство». В результате четверо норильчан были отобраны в ГИТИС сразу на третий отборочный тур перед творческим конкурсом и вступительными экзаменами.«Выключите мобильные телефоны, выходите на сцену и ничего не бойтесь!» – с этих слов начались прослушивания. Все было серьезно, как на настоящих вступительных экзаменах, за исключением одного момента – тут можно было хлопать после каждого выступления, поддерживая друзей. А поддержка была нужна многим, так как выйти на сцену перед полным зрительным залом, рассказать о себе и прочитать отрывки из стихотворения, прозы, басни и монолога – задача непростая. Однако педагогам удалось создать дружескую теплую атмосферу. После каждого выступления ребята получали ценные рекомендации. Кому-то рекомендовали пересмотреть программу, кому-то поработать над техникой речи, а кому-то в принципе попробовать себя в другой профессии.