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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:30 Норильский учитель Роман Плотников стал победителем конкурса на звание «Народного учителя - 2018» при поддержке издательского дома «Комсомольская правда».
18:21 Школьники Норильска прошли сразу на третий отборочный тур в ГИТИС.
17:52 Норильские юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы (20х10 м). Так наш город присоединился к межрегиональному проекту «От Победы – к победам».
17:05 Завтра в Норильске ЭКСТРИМдень.
17:02 Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей.
16:49 В норильской стоматологии провели первую операцию по вживлению импланта. В использовании подобных технологий мы отстали на 25 лет.
16:36 Ученики норильской гимназии № 4 посетили Великобританию в рамках образовательной поездки в языковую школу Centre Of English Studies.
15:26 Норильчанам на заметку. В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях.
15:04 Норильские торговые объекты в ближайшей перспективе будут приведены к новому стандарту. Нестационарных объектов в городе не будет.
13:40 Сегодня в Норильске стартовал гастрономический фестиваль «Север». Первой площадкой, на которой именитые повара предлагали свои блюда, стала столовая медного завода.
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