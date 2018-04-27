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27 апреля 2018, 18:30



Норильский учитель Роман Плотников стал победителем конкурса на звание «Народного учителя - 2018» при поддержке издательского дома «Комсомольская правда».

2-е место - Лесовский Николай Николаевич, учитель физики и черчения МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени маршала Советского Союза Крылова Н. И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края», ЗАТО п. Солнечный; 3-е место - Сенють Павел Альбинович, учитель истории и обществознания МБОУ "Холмогорская средняя общеобразовательная школа", Шарыповский район. Всем участникам были вручены сертификаты на повышение квалификации от Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Однако абсолютным победителем краевого конкурса "Учитель года - 2018" стала преподаватель из Железногорска Труфанова Елена Александровна.

Просмотров:124 1-е место - Плотников Роман Викторович, учитель английского языка МБОУ «СШ № 20», г. Норильск;2-е место - Лесовский Николай Николаевич, учитель физики и черчения МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени маршала Советского Союза Крылова Н. И. ЗАТО п. Солнечный Красноярского края», ЗАТО п. Солнечный;3-е место - Сенють Павел Альбинович, учитель истории и обществознания МБОУ "Холмогорская средняя общеобразовательная школа", Шарыповский район.Всем участникам были вручены сертификаты на повышение квалификации от Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.Однако абсолютным победителем краевого конкурса "Учитель года - 2018" стала преподаватель из Железногорска Труфанова Елена Александровна.