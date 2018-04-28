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28 апреля 2018, 09:38



Накануне вечером произошел пожар на Комсомольской, 18.

Огонь был ликвидирован к 20.18. На тушение пожара от МЧС России привлекались девять человек и три единицы техники.

Просмотров:172 В 19.50 загорелась вытяжка кафе, расположенного на первом этаже дома. Пламя распространилось по всей ее длине, поднялось до самой крыши пятиэтажного дома и перекинулось на кровлю. По информации пожарных дознавателей, площадь возгорания составила 15 кв. м вытяжки и 3 кв. м кровли. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются.Огонь был ликвидирован к 20.18. На тушение пожара от МЧС России привлекались девять человек и три единицы техники.