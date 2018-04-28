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28 апреля 2018, 09:54



В Норильске подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.

В этом году по итогам работы за 2017 год в конкурсе приняли участие 82 предприятия, из них 55 муниципальных учреждений. Результаты оценивались по каждой группе участников по балльной системе в соответствии с показателями условий и охраны труда в организации. Победителями в номинации «Лучшая организация муниципального образования город Норильск по организации работы в области охраны труда» были признаны: - МПО «Норильскавтоматика» в группе «Промышленность», - ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» в группе «Строительство», - МБУ «Автохозяйство» в группе «Транспорт», - МУП «Коммунальные объединенные системы» в группе «ЖКХ, бытовое обслуживание, торговля и общественное питание», - КГБУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» в группе «Культура», - МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» в группе «Спорт», - МБДОУ «Детский сад № 86 «Брусничка» в группе «Дошкольные образовательные учреждения», - МБОУ «Гимназия № 11» в группе «Общеобразовательные учреждения», - МБУ ДО «Центр внешкольной работы» в группе «Учреждения дополнительного образования, прочие учреждения образования», - МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск» в группе «Здравоохранение и предоставление социальных услуг», - МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» в группе «Прочие организации».

Просмотров:135 Смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда среди организаций, предприятий, учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Норильска, по итогам работы за предыдущий год проводится с 2006 года.В этом году по итогам работы за 2017 год в конкурсе приняли участие 82 предприятия, из них 55 муниципальных учреждений.Результаты оценивались по каждой группе участников по балльной системе в соответствии с показателями условий и охраны труда в организации.Победителями в номинации «Лучшая организация муниципального образования город Норильск по организации работы в области охраны труда» были признаны:- МПО «Норильскавтоматика» в группе «Промышленность»,- ООО «Норильский обеспечивающий комплекс» в группе «Строительство»,- МБУ «Автохозяйство» в группе «Транспорт»,- МУП «Коммунальные объединенные системы» в группе «ЖКХ, бытовое обслуживание, торговля и общественное питание»,- КГБУК «Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского» в группе «Культура»,- МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2» в группе «Спорт»,- МБДОУ «Детский сад № 86 «Брусничка» в группе «Дошкольные образовательные учреждения»,- МБОУ «Гимназия № 11» в группе «Общеобразовательные учреждения»,- МБУ ДО «Центр внешкольной работы» в группе «Учреждения дополнительного образования, прочие учреждения образования»,- МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения муниципального образования город Норильск» в группе «Здравоохранение и предоставление социальных услуг»,- МУ «Управление социальной политики Администрации города Норильска» в группе «Прочие организации».