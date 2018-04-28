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28 апреля 2018, 10:00



1 Мая в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Кайеркане будет временно изменена схема движения транспорта.

На это время водителям автотранспорта рекомендовано использовать объездные направления: по улицам Надеждинской, Первомайской, Победы, Строительной. На период ограничения также изменятся схемы движения муниципального пассажирского транспорта: маршруты № 31, № 31Э, № 35 будут следовать только до остановочного пункта «Торгово-бытовой комплекс» (ул. Победы, 1).

Просмотров:113 С 13 до 17 часов для всех видов транспорта закроют проезжую часть по улице Шахтерской (на участке от Школьной до Надеждинской).На это время водителям автотранспорта рекомендовано использовать объездные направления: по улицам Надеждинской, Первомайской, Победы, Строительной.На период ограничения также изменятся схемы движения муниципального пассажирского транспорта: маршруты № 31, № 31Э, № 35 будут следовать только до остановочного пункта «Торгово-бытовой комплекс» (ул. Победы, 1).