Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2018, 10:23



В Норильске завершается фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе. Выставка ретрофото откроется 5 мая в кайерканском Молодежном центре.

«Почти в каждой семье есть фотографии, сделанные во времена Советского Союза. Недостаток качества таких снимков окупается их содержанием, ведь они рассказывают об ушедшей эпохе. Давайте вместе вспомним те чудные времена: спортивные костюмы ADIDAS и джинсовые куртки, ларьки, жвачки и импортные шоколадки, вступление в пионеры и фото у ковра», - призывают организаторы конкурса. Победителей будут определять в семи номинациях. В номинацию «Мисс СССР! Нашим мамам посвящается!» попадут фотографии наших мам, тетушек и бабушек. Фотокарточки октябрятского детства, пионерских сборов и торжественных линеек объединят в номинации «Удивительное советское детство: а ты помнишь?!». Еще лет 20 назад ковер на стене был одним из символов советской семьи, и фотографироваться на его фоне было очень модно, поэтому организаторы конкурса придумали отдельную номинацию для таких фотографий - «Фото с ковром». В номинации «Да здравствует! Ура!» будут представлены фотографии с митингов, субботников, демонстраций и других торжественных массовых мероприятий того времени; в номинации «Сегодня будут танцы!» - фото с танцев и праздничных мероприятий; в номинации «За спортивные достижения!» - фото со спортивных мероприятий; «А свадьба пела и гуляла!» - фото со свадебных торжеств. Присылать фотографии можно на электронный адрес 391488mc@mail.ru или приносить в Молодежный центр по адресу: ул. Школьная 10, каб. 2-03, где их отсканируют. 5 мая в открытом пространстве «Фонтанка» кайерканского Молодежного центра пройдет тематическая программа «Обратно в СССР», на одной из площадок будет организована выставка ретрофото, где гости мероприятия смогут проголосовать за понравившиеся фото в соответствии с представленными номинациями. В конце мероприятия состоится подведение итогов фотоконкурса и торжественное награждение победителей. Телефон для справок 39-14-88.

Просмотров:129 30 апреля в МБУ «Молодежный центр» завершается прием фотографий на конкурс «Рожденные в СССР», посвященный воспоминаниям о Советском Союзе, о людях, событиях и фактах конца прошлого столетия.«Почти в каждой семье есть фотографии, сделанные во времена Советского Союза. Недостаток качества таких снимков окупается их содержанием, ведь они рассказывают об ушедшей эпохе. Давайте вместе вспомним те чудные времена: спортивные костюмы ADIDAS и джинсовые куртки, ларьки, жвачки и импортные шоколадки, вступление в пионеры и фото у ковра», - призывают организаторы конкурса.Победителей будут определять в семи номинациях. В номинацию «Мисс СССР! Нашим мамам посвящается!» попадут фотографии наших мам, тетушек и бабушек.Фотокарточки октябрятского детства, пионерских сборов и торжественных линеек объединят в номинации «Удивительное советское детство: а ты помнишь?!».Еще лет 20 назад ковер на стене был одним из символов советской семьи, и фотографироваться на его фоне было очень модно, поэтому организаторы конкурса придумали отдельную номинацию для таких фотографий - «Фото с ковром».В номинации «Да здравствует! Ура!» будут представлены фотографии с митингов, субботников, демонстраций и других торжественных массовых мероприятий того времени;в номинации «Сегодня будут танцы!» - фото с танцев и праздничных мероприятий; в номинации «За спортивные достижения!» - фото со спортивных мероприятий; «А свадьба пела и гуляла!» - фото со свадебных торжеств.Присылать фотографии можно на электронный адрес 391488mc@mail.ru или приносить в Молодежный центр по адресу: ул. Школьная 10, каб. 2-03, где их отсканируют.5 мая в открытом пространстве «Фонтанка» кайерканского Молодежного центра пройдет тематическая программа «Обратно в СССР», на одной из площадок будет организована выставка ретрофото, где гости мероприятия смогут проголосовать за понравившиеся фото в соответствии с представленными номинациями.В конце мероприятия состоится подведение итогов фотоконкурса и торжественное награждение победителей.Телефон для справок 39-14-88.