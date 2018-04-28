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28 апреля 2018, 10:45



Виктор Томенко: «От всех финансовых органов требуется точный мониторинг поступлений в бюджет и оценка влияния каждого фактора».

Приветствуя участников коллегии, и. о. председателя правительства края Виктор Томенко отметил, что в целом доволен и результатами 2017 года, и тем, как сработала вся краевая финансовая система. Он поручил каждой территории внимательно проанализировать все материалы, представленные министерством финансов, сделать выводы и учесть в работе все замечания. «Прошу активно содействовать Минфину в реализации нашей налоговой и бюджетной политики, потому что вы видите: и ситуация в мире не становится спокойнее, и своих, местных непростых задач впереди у нас с вами предостаточно», – сказал Виктор Томенко. Кроме того, он отметил, что в своем недавнем послании Федеральному Собранию президент обозначил направления, над которыми предстоит работать в ближайшее время. Это обеспечение роста реальных доходов граждан, повышение адресности системы социальной помощи, решение демографических проблем, создание мест в яслях, поддержка старшего поколения, обновление городской и сельской среды, развитие жилищного и дорожного строительства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, обеспечение высоких стандартов экологического благополучия и многое другое. «Буквально через несколько дней выйдут новые майские указы президента, где все эти поручения будут четко сформулированы, со сроками и показателями. По оценке многих экспертов, они будут еще более амбициозными, чем те, которые мы с вами выполняли с 2012 года. Это определит социальную политику нашей страны на ближайшие годы и станет мощным стимулом для ее развития. И это значит, что трехлетний бюджет на 2019-2021 годы мы с вами будем формировать уже с учетом новых вводных, новых акцентов», – подчеркнул глава правительства. Он также остановился на оценке ситуации в мировой экономике. «Мы внимательно следим сейчас за тем, как развиваются события. Сырьевая специфика нашего региона, зависимость от колебания цен на металлы и состояния валютного рынка по-прежнему являются значимыми для бюджета: металлургические и добывающие компании формируют более 40% его доходов. Поэтому расслабляться не приходится. От всех финансовых органов в этом году требуется очень точный мониторинг поступлений в бюджет и оценка влияния каждого фактора, который сказывается на этом процессе. Любую проблему нужно прогнозировать до того, как она встала в полный рост. Плюс прошу обеспечить жесткий контроль над расходами как на краевом уровне, так и на муниципальном. Рассчитываю на то, что качество управления региональными финансами и всеми бюджетными процессами в Красноярском крае и по итогам 2018 года, и в дальнейшем по-прежнему будет на высоте», – отметил Виктор Томенко.

Просмотров:108 В Красноярске состоялось расширенное заседание коллегии министерства финансов края, на котором обсуждались итоги исполнения бюджета региона в 2017 году, а также задачи бюджетной политики на среднесрочный период. На совещании помимо глав территорий и руководителей финансовых органов также присутствовали депутаты Законодательного собрания края, руководители Счетной палаты края, территориальных управлений федеральных органов власти, отделения Центрального банка РФ по Красноярскому краю, финансисты из городских и сельских поселений.Приветствуя участников коллегии, и. о. председателя правительства края Виктор Томенко отметил, что в целом доволен и результатами 2017 года, и тем, как сработала вся краевая финансовая система. Он поручил каждой территории внимательно проанализировать все материалы, представленные министерством финансов, сделать выводы и учесть в работе все замечания. «Прошу активно содействовать Минфину в реализации нашей налоговой и бюджетной политики, потому что вы видите: и ситуация в мире не становится спокойнее, и своих, местных непростых задач впереди у нас с вами предостаточно», – сказал Виктор Томенко.Кроме того, он отметил, что в своем недавнем послании Федеральному Собранию президент обозначил направления, над которыми предстоит работать в ближайшее время. Это обеспечение роста реальных доходов граждан, повышение адресности системы социальной помощи, решение демографических проблем, создание мест в яслях, поддержка старшего поколения, обновление городской и сельской среды, развитие жилищного и дорожного строительства, транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, обеспечение высоких стандартов экологического благополучия и многое другое.«Буквально через несколько дней выйдут новые майские указы президента, где все эти поручения будут четко сформулированы, со сроками и показателями. По оценке многих экспертов, они будут еще более амбициозными, чем те, которые мы с вами выполняли с 2012 года. Это определит социальную политику нашей страны на ближайшие годы и станет мощным стимулом для ее развития. И это значит, что трехлетний бюджет на 2019-2021 годы мы с вами будем формировать уже с учетом новых вводных, новых акцентов», – подчеркнул глава правительства.Он также остановился на оценке ситуации в мировой экономике. «Мы внимательно следим сейчас за тем, как развиваются события. Сырьевая специфика нашего региона, зависимость от колебания цен на металлы и состояния валютного рынка по-прежнему являются значимыми для бюджета: металлургические и добывающие компании формируют более 40% его доходов. Поэтому расслабляться не приходится. От всех финансовых органов в этом году требуется очень точный мониторинг поступлений в бюджет и оценка влияния каждого фактора, который сказывается на этом процессе. Любую проблему нужно прогнозировать до того, как она встала в полный рост. Плюс прошу обеспечить жесткий контроль над расходами как на краевом уровне, так и на муниципальном. Рассчитываю на то, что качество управления региональными финансами и всеми бюджетными процессами в Красноярском крае и по итогам 2018 года, и в дальнейшем по-прежнему будет на высоте», – отметил Виктор Томенко.