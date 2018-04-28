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28 апреля 2018, 10:52



Владимир Бохарь: «Впервые за прошедшие годы мы не корректировали доходы бюджета в сторону уменьшения».

С основным докладом выступил и. о. заместителя председателя правительства края – министра финансов края Владимир Бахарь. Он отметил, что прошедший 2017 год был для края достаточно благоприятным. Об этом свидетельствуют итоги социально-экономического развития. Край по-прежнему входит в десятку регионов по объему валового регионального продукта и инвестиций, занимает седьмое место по наполнению федерального бюджета и по параметрам доходов и расходов, а также поддерживает лидирующие позиции по многим экономическим показателям среди субъектов Сибирского федерального округа. В прошлом году экономическая ситуация была более прогнозируемой, и доходы бюджета продемонстрировали уверенный рост. Благодаря реализации специального плана по росту доходов и повышению эффективности бюджетных расходов, который действует в крае четвертый год, рост доходов консолидированного бюджета составил почти 22 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы выросли на 11,4 млрд рублей. В результате доходы консолидированного бюджета составили 245,5 млрд рублей, расходы – 251,3 млрд рублей. «За последние несколько лет у нас сложился самый высокий и точный процент исполнения бюджета. Краевой бюджет исполнен на 100%, консолидированный – на 99,5%. При этом впервые за прошедшие годы мы не корректировали доходы в сторону уменьшения. Это результат взаимодействия правительства края с крупнейшими налогоплательщиками региона, а также эффект от мероприятий по мобилизации всех доходных источников, – подчеркнул Владимир Бахарь. – Полученный прирост позволил увеличить расходы почти на 10 млрд рублей, в том числе на оплату труда, социальные льготы, поддержку экономики и другие направления». Дефицит консолидированного бюджета по итогам года сложился в размере 5,8 млрд рублей, что меньше планового и меньше дефицита 2016 года. За последние четыре года дефицит консолидированного бюджета уменьшился более чем в 5 раз. Также снизился темп прироста государственного долга края. Благодаря положительным итогам исполнения бюджета в 2017 году краю удалось обеспечить выполнение показателей, необходимых для заключения дополнительных соглашений на реструктуризацию бюджетных кредитов на семь лет в сумме 23,4 млрд рублей. В завершение доклада Владимир Бахарь остановился на основных направлениях работы финансовых органов в текущем году. Учитывая новую волну экономических санкций, самыми важными задачами остаются укрепление доходной базы краевого и местных бюджетов, а также повышение эффективности расходов. Вместе с тем особое внимание будет уделено совершенствованию межбюджетных отношений, проведению взвешенной долговой политики, выполнению указов президента и завершению подготовки к Универсиаде. Кроме того, в текущем году продолжится работа по вовлечению граждан в бюджетный процесс, а также по повышению доступности банковских услуг и финансовой грамотности населения края, сообщил региональный минфин.

Просмотров:110 В Красноярске состоялось расширенное заседание коллегии министерства финансов края, на котором обсуждались итоги исполнения бюджета региона в 2017 году, а также задачи бюджетной политики на среднесрочный период.С основным докладом выступил и. о. заместителя председателя правительства края – министра финансов края Владимир Бахарь. Он отметил, что прошедший 2017 год был для края достаточно благоприятным. Об этом свидетельствуют итоги социально-экономического развития. Край по-прежнему входит в десятку регионов по объему валового регионального продукта и инвестиций, занимает седьмое место по наполнению федерального бюджета и по параметрам доходов и расходов, а также поддерживает лидирующие позиции по многим экономическим показателям среди субъектов Сибирского федерального округа.В прошлом году экономическая ситуация была более прогнозируемой, и доходы бюджета продемонстрировали уверенный рост. Благодаря реализации специального плана по росту доходов и повышению эффективности бюджетных расходов, который действует в крае четвертый год, рост доходов консолидированного бюджета составил почти 22 млрд рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы выросли на 11,4 млрд рублей. В результате доходы консолидированного бюджета составили 245,5 млрд рублей, расходы – 251,3 млрд рублей.«За последние несколько лет у нас сложился самый высокий и точный процент исполнения бюджета. Краевой бюджет исполнен на 100%, консолидированный – на 99,5%. При этом впервые за прошедшие годы мы не корректировали доходы в сторону уменьшения. Это результат взаимодействия правительства края с крупнейшими налогоплательщиками региона, а также эффект от мероприятий по мобилизации всех доходных источников, – подчеркнул Владимир Бахарь. – Полученный прирост позволил увеличить расходы почти на 10 млрд рублей, в том числе на оплату труда, социальные льготы, поддержку экономики и другие направления».Дефицит консолидированного бюджета по итогам года сложился в размере 5,8 млрд рублей, что меньше планового и меньше дефицита 2016 года. За последние четыре года дефицит консолидированного бюджета уменьшился более чем в 5 раз. Также снизился темп прироста государственного долга края.Благодаря положительным итогам исполнения бюджета в 2017 году краю удалось обеспечить выполнение показателей, необходимых для заключения дополнительных соглашений на реструктуризацию бюджетных кредитов на семь лет в сумме 23,4 млрд рублей.В завершение доклада Владимир Бахарь остановился на основных направлениях работы финансовых органов в текущем году. Учитывая новую волну экономических санкций, самыми важными задачами остаются укрепление доходной базы краевого и местных бюджетов, а также повышение эффективности расходов. Вместе с тем особое внимание будет уделено совершенствованию межбюджетных отношений, проведению взвешенной долговой политики, выполнению указов президента и завершению подготовки к Универсиаде. Кроме того, в текущем году продолжится работа по вовлечению граждан в бюджетный процесс, а также по повышению доступности банковских услуг и финансовой грамотности населения края, сообщил региональный минфин.