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28 апреля 2018, 11:16



Юные норильчане могут принять участие в конкурсе МВД России «Полицейский дядя Степа».

Победители регионального этапа конкурса будут награждены подарками в преддверии Дня защиты детей. Три лучшие работы будут участвовать в онлайн-голосовании на федеральном уровне. Телефоны для справок: (391) 245-90-19, 245-98-19.

Просмотров:124 Ведомство уже объявило о начале приема работ на конкурс для детей и подростков «Полицейский дядя Степа». Стать участником творческого состязания может любой ребенок в возрасте от 6 до 14 лет. Для участия в конкурсе необходимо изготовить тематические подделки, посвященные сотрудникам правопорядка от времен Российской империи и до наших дней, и прислать в отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Красноярскому краю до 10 мая по адресу: г. Красноярск, ул. Дзержинского, 18, 660017 (отдел информации и общественных связей ГУ МВД России по Красноярскому краю).Победители регионального этапа конкурса будут награждены подарками в преддверии Дня защиты детей. Три лучшие работы будут участвовать в онлайн-голосовании на федеральном уровне.Телефоны для справок: (391) 245-90-19, 245-98-19.