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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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13:05 Учитель английского языка талнахской школы № 20 Роман Плотников возглавил тройку лидеров по результатам голосования «Народный учитель» на сайте kr.ru и стал лауреатом конкурса «Учитель года Красноярского края».
11:57 Сотрудники отдела МВД по Норильску поздравили юных норильчан с получением первых паспортов.
11:52 100 часов исправительных работ назначили норильскому дрифтеру.
11:29 5 мая в Молодежном центре района Кайеркан пройдет тематический праздник «Назад в СССР».
11:16 Юные норильчане могут принять участие в конкурсе МВД России «Полицейский дядя Степа».
10:52 Владимир Бохарь: «Впервые за прошедшие годы мы не корректировали доходы бюджета в сторону уменьшения».
10:45 Виктор Томенко: «От всех финансовых органов требуется точный мониторинг поступлений в бюджет и оценка влияния каждого фактора».
10:23 В Норильске завершается фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе. Выставка ретрофото откроется 5 мая в кайерканском Молодежном центре.
10:00 1 Мая в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Кайеркане будет временно изменена схема движения транспорта.
09:54 В Норильске подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
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