Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2018, 11:29



5 мая в Молодежном центре района Кайеркан пройдет тематический праздник «Назад в СССР».

Также участники праздника побывают на «уроке труда в советской школе», споют песни под гитару и поиграют в дворовые игры. Конечно же, не обойдется этот день без утренней зарядки, комплекс упражнений которой ежедневно передавали по радио, торжественной линейки и приема в пионеры. Кроме этого во время мероприятия откроется фотовыставка «Рожденные в СССР», будет работать тир, состоятся кинопросмотр фильмов Леонида Гайдая и дискотека 1980-90-х. Начало праздника в 15.00.

Просмотров:109 Организаторы предлагают жителям города вместе вспомнить времена спортивных костюмов и джинсовых курток, жвачки и импортных шоколадок, вступление в пионеры и фото у ковра. Последний, к слову, украсит специальную фотозону, где все желающие смогут сделать яркие фото на память.Также участники праздника побывают на «уроке труда в советской школе», споют песни под гитару и поиграют в дворовые игры. Конечно же, не обойдется этот день без утренней зарядки, комплекс упражнений которой ежедневно передавали по радио, торжественной линейки и приема в пионеры. Кроме этого во время мероприятия откроется фотовыставка «Рожденные в СССР», будет работать тир, состоятся кинопросмотр фильмов Леонида Гайдая и дискотека 1980-90-х.Начало праздника в 15.00.