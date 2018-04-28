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28 апреля 2018, 11:52



100 часов исправительных работ назначили норильскому дрифтеру.

Видео появилось в одной из социальных сетей. На нем видно, как водитель автомобиля «BMV» на Ленинском проспекте совершает так называемый дрифт. По видеозаписи сотрудники полиции установили и задержали водителя, совершавшего данные маневры. Автомобиль был помещен на специализированную штрафстоянку, так как водитель был ранее лишен права на управление транспортным средством за езду в нетрезвом виде. В отношении 22-летнего норильчанина полицейские составили несколько административных материалов. Кроме того, по решению суда ему назначили 100 часов исправительных работ. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проводить проверку еще по двум фактам нарушения ПДД данным водителем.

Просмотров:99 В Норильске сотрудники ГИБДД на основании видеозаписи из интернета установили водителя, допустившего грубые нарушения ПДД.Видео появилось в одной из социальных сетей. На нем видно, как водитель автомобиля «BMV» на Ленинском проспекте совершает так называемый дрифт. По видеозаписи сотрудники полиции установили и задержали водителя, совершавшего данные маневры. Автомобиль был помещен на специализированную штрафстоянку, так как водитель был ранее лишен права на управление транспортным средством за езду в нетрезвом виде.В отношении 22-летнего норильчанина полицейские составили несколько административных материалов. Кроме того, по решению суда ему назначили 100 часов исправительных работ.В настоящее время сотрудники полиции продолжают проводить проверку еще по двум фактам нарушения ПДД данным водителем.