Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2018, 11:57



Сотрудники отдела МВД по Норильску поздравили юных норильчан с получением первых паспортов.

«Пусть с годами в ваших паспортах появляются только хорошие записи: о создании семьи, о появлении детей, о новом месте жительства, а у будущих защитников Отечества - о службе в армии. Ведь именно так - с помощью печатей и кратких записей - в этой маленькой книжечке пишется летопись нашей жизни. Пусть у вас эта летопись будет полна только добрых событий», - отметила в своем поздравительном слове Валерия Шостак. В завершение торжества его виновники произнесли клятву юных граждан России и исполнили государственный гимн. Завершилась церемония ответным словом родителей и творческими номерами.

Просмотров:122 К поздравлениям присоединились председатель норильского горсовета Александр Пестряков и начальник отдела по вопросам миграции отдела МВД России по г. Норильску Валерия Шостак. Перед вручением главного документа 14-летним норильчанам майор полиции пожелала подросткам гордиться своей страной и своим городом, с гордостью носить записанную в паспорте фамилию и сделать все для того, чтобы близким не пришлось испытывать чувство стыда за героев сегодняшнего праздника.«Пусть с годами в ваших паспортах появляются только хорошие записи: о создании семьи, о появлении детей, о новом месте жительства, а у будущих защитников Отечества - о службе в армии. Ведь именно так - с помощью печатей и кратких записей - в этой маленькой книжечке пишется летопись нашей жизни. Пусть у вас эта летопись будет полна только добрых событий», - отметила в своем поздравительном слове Валерия Шостак.В завершение торжества его виновники произнесли клятву юных граждан России и исполнили государственный гимн. Завершилась церемония ответным словом родителей и творческими номерами.