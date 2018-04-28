Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 апреля 2018, 13:05



Учитель английского языка талнахской школы № 20 Роман Плотников возглавил тройку лидеров по результатам голосования «Народный учитель» на сайте kr.ru и стал лауреатом конкурса «Учитель года Красноярского края».

Итоги конкурса «Комсомолка» озвучила на церемонии чествования победителей, где всем участникам были вручены сертификаты на повышение квалификации от Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Там же было названо и имя абсолютного победителя регионального конкурса «Учитель года» – в этом году им стала Елена Труфанова, педагог из Железногорска. Управление общего и дошкольного образования Норильска и газета «Заполярная правда», как постоянный партнер его проектов, призывали проголосовать за нашего земляка учеников, коллег, педагогов, родителей и просто неравнодушных норильчан. Судя по результату, Норильск с большой охотой поддержал своего народного учителя. Сейчас Роман Плотников участвует в рабочем семинаре для руководителей пунктов проведения государственных экзаменов Красноярья. По возращении в Норильск, накануне 9 Мая, он даст пресс-конференцию для СМИ, на которой расскажет о своих педагогических достижениях.

Просмотров:131 Напомним, конкурс на звание «Народного учителя - 2018» в рамках традиционного профессионального состязания «Учитель года Красноярского края» объявил издательский дом «Комсомольская правда». В борьбе за звание абсолютного победителя конкурса участвовали двадцать педагогов края, среди которых был и норильчанин Роман Плотников. Вместе с другими учителями-финалистами он вышел в очный этап, завершившийся 27 апреля.Итоги конкурса «Комсомолка» озвучила на церемонии чествования победителей, где всем участникам были вручены сертификаты на повышение квалификации от Красноярского краевого института повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. Там же было названо и имя абсолютного победителя регионального конкурса «Учитель года» – в этом году им стала Елена Труфанова, педагог из Железногорска.Управление общего и дошкольного образования Норильска и газета «Заполярная правда», как постоянный партнер его проектов, призывали проголосовать за нашего земляка учеников, коллег, педагогов, родителей и просто неравнодушных норильчан. Судя по результату, Норильск с большой охотой поддержал своего народного учителя.Сейчас Роман Плотников участвует в рабочем семинаре для руководителей пунктов проведения государственных экзаменов Красноярья. По возращении в Норильск, накануне 9 Мая, он даст пресс-конференцию для СМИ, на которой расскажет о своих педагогических достижениях.