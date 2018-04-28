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28 апреля 2018, 13:52



В Норильске впервые пройдут соревнования по скиджорингу.

1 мая в районе Красных Камней 19 собак – хаски, маламуты, самоедская лайка и даже один долматинец - будут буксировать своих хозяев на лыжах. В гонке с одной собакой примут участие семь человек. С двумя – четыре лыжника. В детском старте заявлены четыре ребенка: годовалый малыш поедет на санках, двухлетний разместится в волокушах, девяти- и двенадцатилетние - на лыжах. Идея провести подобные соревнования в Норильске принадлежит Анне Мурзаевой. Вместе со своим сибирским хаски Ральфом в феврале этого года норильчанка приняла участие в трехэтапной гонке в Красноярске, где заняла третье место. Успех настолько окрылил Анну, что, заручившись поддержкой единомышленников - Елены Маркеловой и Евгения Мурейко, приступила к организации и в Норильске масштабного мероприятия для любителей собак, лыж и природы. В свою очередь инициативных собачников поддержали Норильский городской клуб служебного собаководства и благотворительный фонд «69 параллель». В 11.00 состоится сбор участников. В 11.30 – торжественное открытие. В 12.00 – старт. В 14.00 – награждение и торжественное закрытие. Для зрителей – вход свободный.

Просмотров:150 Скиджо́ринг (англ. skijoring от норвежского skikjoring «тянуть лыжи»), или ездовые лыжи — одна из дисциплин ездового спорта, в котором лыжник-гонщик передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с одной или несколькими собаками.1 мая в районе Красных Камней 19 собак – хаски, маламуты, самоедская лайка и даже один долматинец - будут буксировать своих хозяев на лыжах. В гонке с одной собакой примут участие семь человек. С двумя – четыре лыжника. В детском старте заявлены четыре ребенка: годовалый малыш поедет на санках, двухлетний разместится в волокушах, девяти- и двенадцатилетние - на лыжах.Идея провести подобные соревнования в Норильске принадлежит Анне Мурзаевой. Вместе со своим сибирским хаски Ральфом в феврале этого года норильчанка приняла участие в трехэтапной гонке в Красноярске, где заняла третье место. Успех настолько окрылил Анну, что, заручившись поддержкой единомышленников - Елены Маркеловой и Евгения Мурейко, приступила к организации и в Норильске масштабного мероприятия для любителей собак, лыж и природы.В свою очередь инициативных собачников поддержали Норильский городской клуб служебного собаководства и благотворительный фонд «69 параллель».В 11.00 состоится сбор участников. В 11.30 – торжественное открытие. В 12.00 – старт. В 14.00 – награждение и торжественное закрытие. Для зрителей – вход свободный.