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28 апреля 2018, 14:00



В Норильске прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарно-спасательных частей.

"При боевом развертывании сил и средств осуществляются мероприятия по приведению прибывшей к месту пожара пожарной и аварийно-спасательной техники в состояние готовности к выполнению основной боевой задачи. Именно поэтому уделяется особое внимание отработке таких мероприятий личным составом боевых подразделений", - отмечают организаторы - ФГКУ «7 отряд по Красноярскому краю». Победителем соревнований стала талнахская пожарная часть. Команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами и кубками, а школьники получили сладкие призы. Соревнования по боевому развертыванию были организованы в честь празднования 369-й годовщины образования пожарной охраны России и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Просмотров:143 На протяжении многих лет данное спортивное мероприятие проводится на базе пожарно-спасательной части № 35. В этом году соревнования прошли с привлечением учеников школы № 31 из класса «МЧС-резерв»."При боевом развертывании сил и средств осуществляются мероприятия по приведению прибывшей к месту пожара пожарной и аварийно-спасательной техники в состояние готовности к выполнению основной боевой задачи. Именно поэтому уделяется особое внимание отработке таких мероприятий личным составом боевых подразделений", - отмечают организаторы - ФГКУ «7 отряд по Красноярскому краю».Победителем соревнований стала талнахская пожарная часть. Команды, занявшие призовые места, были награждены грамотами и кубками, а школьники получили сладкие призы.Соревнования по боевому развертыванию были организованы в честь празднования 369-й годовщины образования пожарной охраны России и 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.