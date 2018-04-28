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28 апреля 2018, 14:02



В Заполярном театре драмы Норильска будет организована бэби-среда.

Екатерина Гаева – режиссер, продюсер, художественный руководитель национальной программы постановки профессиональных спектаклей для зрителей от 6 месяцев. В интервью различным изданиям Екатерина рассказывала, что бэби-театр – это самый честный театр. "Если ребенку неинтересно, - говорит Екатерина Гаева, - он не будет смотреть из вежливости. И мы стараемся внутри спектакля найти то, что будет привлекать внимание зрителей, позволит не отвлекаться. Это может быть музыка, какие-то пластические этюды. Во время показов мы следим за реакцией детей и родителей. Кстати, история взаимоотношений ребенка и родителя во время спектакля очень важна. Важно, чтобы родители сидели вместе с детьми, чтобы ребенок слышал звук сердца родителя, был спокоен, а не вертел головой, выискивая в последнем ряду уткнувшуюся в телефон маму". В западном мире бэби-спектакли, концерты для самых маленьких, тематические выставки уже включены в репертуар вполне серьезных академических площадок. В России это движение только начинается, и показательно, что Норильск – в числе первых. Чем раньше привести малыша в театр, тем легче ему самому будет придумывать, воображать, творить. Нет сомнений, что норильские мамы с энтузиазмом отнесутся к идее о том, что в театр можно и нужно ходить с грудничками. Кстати, уже сегодня на некоторых спектаклях нашей "маяковки" можно увидеть зрительниц с малышами в слингах.

Просмотров:177 4 мая актеры самого северного театра – Павел Авдеев, Полина Белянина, Николай Каверин, Юлия Новикова, Александр Носырев и Галина Савина – под руководством приглашенного режиссера Екатерины Гаевой начинают работу над проектом «Бэби-среда». Художник – Ольга Атмадзас. Премьера должна состояться в двадцатых числах мая.Екатерина Гаева – режиссер, продюсер, художественный руководитель национальной программы постановки профессиональных спектаклей для зрителей от 6 месяцев.В интервью различным изданиям Екатерина рассказывала, что бэби-театр – это самый честный театр. "Если ребенку неинтересно, - говорит Екатерина Гаева, - он не будет смотреть из вежливости. И мы стараемся внутри спектакля найти то, что будет привлекать внимание зрителей, позволит не отвлекаться. Это может быть музыка, какие-то пластические этюды. Во время показов мы следим за реакцией детей и родителей. Кстати, история взаимоотношений ребенка и родителя во время спектакля очень важна. Важно, чтобы родители сидели вместе с детьми, чтобы ребенок слышал звук сердца родителя, был спокоен, а не вертел головой, выискивая в последнем ряду уткнувшуюся в телефон маму".В западном мире бэби-спектакли, концерты для самых маленьких, тематические выставки уже включены в репертуар вполне серьезных академических площадок. В России это движение только начинается, и показательно, что Норильск – в числе первых. Чем раньше привести малыша в театр, тем легче ему самому будет придумывать, воображать, творить. Нет сомнений, что норильские мамы с энтузиазмом отнесутся к идее о том, что в театр можно и нужно ходить с грудничками. Кстати, уже сегодня на некоторых спектаклях нашей "маяковки" можно увидеть зрительниц с малышами в слингах.