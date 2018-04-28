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28 апреля 2018, 16:28



Дознаватели определяют причину возгорания на Комсомольской, 18. У них на это есть до 10 дней.

Загрязнение внутренней поверхности вентиляционной системы жировыми отложениями является основным фактором риска возгорания. В процессе приготовления пищи масляный аэрозоль попадает в зонт, расположенный над плитой, проникает по ходу коробов вытяжки, оседает на поверхностях. Это процесс не одного дня. Все зависит от интенсивности и частоты приготовления пищи, ее вида. На жир оседают частицы сажи, пыль. В дальнейшем при жарке, особенно на большом количестве масла, при попадании влаги в перегретое масло вода моментально вскипает. Образуется водяной пар в смеси с микрочастицами масла. Эта смесь возгорается от любого источника огня и с током воздуха переносится во внутреннее пространство вентиляции. Так как жировые отложения нагреты в процессе приготовления пищи, загораются они очень быстро. Пламя может переноситься на значительные расстояния по коробам. Если имеются зазоры в местах стыков, лючков, других конструктивных элементов и эти зазоры примыкают к горючим материалам стен, потолка, возникает возгорание вне контура вытяжной системы вентиляции. Ответы на все вопросы предстоит найти экспертам. А также проверить соответствовала данная установка вентиляционного канала всем требованиям.

Просмотров:186 Пожар произошел вчера вечером. Никто из людей не пострадал. В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. Ущерб от него специалистам управляющей компании еще предстоит посчитать. Пока это сделать невозможно, так как на месте работают специалисты Госпожнадзора. Огонь «пошел» по трубе, выведя открытое пламя на кровлю. Квартира на пятом этаже, непосредственно примыкающая к системе вентиляции, пострадала больше всего. Площадь выгоревшей кровли специалисты уточнят, как только станет возможным. Известно, что 3 мая туда должны были зайти подрядчики фонда капитального ремонта. Это уже была бы пятая попытка отремонтировать кровлю в этом доме, но и на этот раз она не увенчалась успехом. Одна из версий причины пожара – искра при приготовлении пищи. В подвальном помещении дома, где когда-то было бомбоубежище, находится кафе. Мясо там готовят на углях. Искра от огня и могла стать причиной пожара. Правда, хозяин кафе посредством соцсетей продемонстрировал отсутствие каких-либо признаков последствий пожара в самом кафе.Загрязнение внутренней поверхности вентиляционной системы жировыми отложениями является основным фактором риска возгорания.В процессе приготовления пищи масляный аэрозоль попадает в зонт, расположенный над плитой, проникает по ходу коробов вытяжки, оседает на поверхностях. Это процесс не одного дня. Все зависит от интенсивности и частоты приготовления пищи, ее вида. На жир оседают частицы сажи, пыль. В дальнейшем при жарке, особенно на большом количестве масла, при попадании влаги в перегретое масло вода моментально вскипает. Образуется водяной пар в смеси с микрочастицами масла. Эта смесь возгорается от любого источника огня и с током воздуха переносится во внутреннее пространство вентиляции. Так как жировые отложения нагреты в процессе приготовления пищи, загораются они очень быстро. Пламя может переноситься на значительные расстояния по коробам. Если имеются зазоры в местах стыков, лючков, других конструктивных элементов и эти зазоры примыкают к горючим материалам стен, потолка, возникает возгорание вне контура вытяжной системы вентиляции.Ответы на все вопросы предстоит найти экспертам. А также проверить соответствовала данная установка вентиляционного канала всем требованиям.