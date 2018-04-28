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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
28 апреля 2018, 16:28

Дознаватели определяют причину возгорания на Комсомольской, 18. У них на это есть до 10 дней.


Пожар произошел вчера вечером. Никто из людей не пострадал. В кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. Ущерб от него специалистам управляющей компании еще предстоит посчитать. Пока это сделать невозможно, так как на месте работают специалисты Госпожнадзора. Огонь «пошел» по трубе, выведя открытое пламя на кровлю. Квартира на пятом этаже, непосредственно примыкающая к системе вентиляции, пострадала больше всего. Площадь выгоревшей кровли специалисты уточнят, как только станет возможным. Известно, что 3 мая туда должны были зайти подрядчики фонда капитального ремонта. Это уже была бы пятая попытка отремонтировать кровлю в этом доме, но и на этот раз она не увенчалась успехом. Одна из версий причины пожара – искра при приготовлении пищи. В подвальном помещении дома, где когда-то было бомбоубежище, находится кафе. Мясо там готовят на углях. Искра от огня и могла стать причиной пожара. Правда, хозяин кафе посредством соцсетей продемонстрировал отсутствие каких-либо признаков последствий пожара в самом кафе.
Загрязнение внутренней поверхности вентиляционной системы жировыми отложениями является основным фактором риска возгорания.
В процессе приготовления пищи масляный аэрозоль попадает в зонт, расположенный над плитой, проникает по ходу коробов вытяжки, оседает на поверхностях. Это процесс не одного дня. Все зависит от интенсивности и частоты приготовления пищи, ее вида. На жир оседают частицы сажи, пыль. В дальнейшем при жарке, особенно на большом количестве масла, при попадании влаги в перегретое масло вода моментально вскипает. Образуется водяной пар в смеси с микрочастицами масла. Эта смесь возгорается от любого источника огня и с током воздуха переносится во внутреннее пространство вентиляции. Так как жировые отложения нагреты в процессе приготовления пищи, загораются они очень быстро. Пламя может переноситься на значительные расстояния по коробам. Если имеются зазоры в местах стыков, лючков, других конструктивных элементов и эти зазоры примыкают к горючим материалам стен, потолка, возникает возгорание вне контура вытяжной системы вентиляции.
Ответы на все вопросы предстоит найти экспертам. А также проверить соответствовала данная установка вентиляционного канала всем требованиям.

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    Список новостей

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 27 апреля 2018 
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17:02   Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей. 16:49   В норильской стоматологии провели первую операцию по вживлению импланта. В использовании подобных технологий мы отстали на 25 лет.
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15:04   Норильские торговые объекты в ближайшей перспективе будут приведены к новому стандарту. Нестационарных объектов в городе не будет. 13:40   Сегодня в Норильске стартовал гастрономический фестиваль «Север». Первой площадкой, на которой именитые повара предлагали свои блюда, стала столовая медного завода.
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12:33   Везти домашнего питомца из Норильска на материк стало проще. 12:26   Сегодня в Норильске в 15.00 на площади Памяти Героев развернут копию Знамени Победы.
12:06   Сегодня в Музее Норильска откроется выставка, посвященная 75-летию Курской битвы. 10:42   Музеи Норильска смогут получить грант на свои культурные проекты.
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 26 апреля 2018 
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16:54   В субботу на лыжной базе «Оль-гуль» соберутся норильские любители экстремального спорта на второй норильский «Экстрим-фестиваль». 15:56   Четверо норильских старшеклассников получили шанс попасть на курс по специальности «Актерское искусство» к преподавателю ГИТИСа Сергею Яшину.
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14:45   После спектакля о любви - песни о любви. В исполнении самих артистов. Теперь так будет часто. 13:32   В Норильске завершился телевизионный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споём о войне».
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 25 апреля 2018 
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