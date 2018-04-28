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28 апреля 2018, 16:56



Норильчане примут участие в соревнованиях по ловле корюшки на Енисее.

Как рассказал Юрий Толстов, один из организаторов мероприятия, это не первые состязания рыболовов. Только в прошлом году, летом, они прошли шесть раз по разным породам рыб (окунь, нельма и другие). Победителем стал тот, кто выловил самую крупную рыбину в водоемах за Оганером и в Норилке. "В этот раз победитель будет определен по общему весу рыбы, пойманной за определенный период, ведь корюшка по весу вся примерно одинакова, - пояснил Юрий. – А, учитывая, что речь идет о Енисее, у нас вводится строгое правило: выход на фарватер для участников будет запрещен ради их же безопасности". Поскольку эти соревнования известны среди рыболовов города, они быстро набирают участников. В этот раз в считанные дни набралось 30 участников. Причем чаще всего состав обновляется на две трети, говорит Юрий: рыболовов в городе много. "Участников достаточно, мы уже распределили их по машинам, кто к кому подсаживается для отправки в Дудинку. А вот побыть зрителями или болельщиками – это на здоровье, приезжать могут все желающие: соревнования пройдут 29 апреля с 4 утра до 11 на фарваторе у рыбзавода. Место будет обозначено палатками и флагом. Тройка лучших рыболовов получит призы, а уловом каждый распорядится по своему усмотрению", - подытожил он.

Просмотров:143 Рыболовные соревнования организовала инициативная группа норильчан, создавшая две профильные группы в популярной соцсети WhatsApp «Охота и рыбалка НПР» и «Рыболовы Норильска».Как рассказал Юрий Толстов, один из организаторов мероприятия, это не первые состязания рыболовов. Только в прошлом году, летом, они прошли шесть раз по разным породам рыб (окунь, нельма и другие). Победителем стал тот, кто выловил самую крупную рыбину в водоемах за Оганером и в Норилке."В этот раз победитель будет определен по общему весу рыбы, пойманной за определенный период, ведь корюшка по весу вся примерно одинакова, - пояснил Юрий. – А, учитывая, что речь идет о Енисее, у нас вводится строгое правило: выход на фарватер для участников будет запрещен ради их же безопасности".Поскольку эти соревнования известны среди рыболовов города, они быстро набирают участников. В этот раз в считанные дни набралось 30 участников. Причем чаще всего состав обновляется на две трети, говорит Юрий: рыболовов в городе много."Участников достаточно, мы уже распределили их по машинам, кто к кому подсаживается для отправки в Дудинку. А вот побыть зрителями или болельщиками – это на здоровье, приезжать могут все желающие: соревнования пройдут 29 апреля с 4 утра до 11 на фарваторе у рыбзавода. Место будет обозначено палатками и флагом. Тройка лучших рыболовов получит призы, а уловом каждый распорядится по своему усмотрению", - подытожил он.