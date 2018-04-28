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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:05 ТЦ «Галактика» откроется 1 мая. Запаса прочности металлоконструкций в случае пожара теперь хватит на два часа.
16:56 Норильчане примут участие в соревнованиях по ловле корюшки на Енисее.
16:28 Дознаватели определяют причину возгорания на Комсомольской, 18. У них на это есть до 10 дней.
14:02 В Заполярном театре драмы Норильска будет организована бэби-среда.
14:00 В Норильске прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарно-спасательных частей.
13:52 В Норильске впервые пройдут соревнования по скиджорингу.
13:05 Учитель английского языка талнахской школы № 20 Роман Плотников возглавил тройку лидеров по результатам голосования «Народный учитель» на сайте kr.ru и стал лауреатом конкурса «Учитель года Красноярского края».
11:57 Сотрудники отдела МВД по Норильску поздравили юных норильчан с получением первых паспортов.
11:52 100 часов исправительных работ назначили норильскому дрифтеру.
11:29 5 мая в Молодежном центре района Кайеркан пройдет тематический праздник «Назад в СССР».
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