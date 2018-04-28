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28 апреля 2018, 18:05



ТЦ «Галактика» откроется 1 мая. Запаса прочности металлоконструкций в случае пожара теперь хватит на два часа.



Просмотров:123 Решение о снятии обременения судебными приставами и прекращении исполнительного производства в отношении торгового центра было вынесено талнахским судом 26 апреля. Сейчас в «Галактике» завершаются работы по устранению нарушений правил пожарной безопасности, выявленных прокуратурой. Работы ведутся круглосуточно, на объекте трудится более 70 человек. Сделано уже много. Главное – полностью устранены нарушения в части оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Смонтирован пожарно-оросительный трубопровод со сплинкерной системой пожаротушения. Заканчивается монтаж форсунок оросителей. Расширены лестничные пролеты, убран несанкционированный вход в подвал. Все несущие металлоконструкции закрыты огнеупорным материалом. Их прочности при сильном пожаре теперь хватит на два часа. Установлены и подключены системы дымоудаления и оповещения. В «Галактике» появился диспетчерский пульт, где постоянно идет наблюдение за всеми помещениями. Система оповещения срабатыват теперь как в автоматическом, так и в ручном режиме. ТЦ «Галактика» был закрыт по решению суда 16 апреля. 1 мая в 11 часов «Галактика» снова распахнет свои двери для посетителей.