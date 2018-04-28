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28 апреля 2018, 18:05

ТЦ «Галактика» откроется 1 мая. Запаса прочности металлоконструкций в случае пожара теперь хватит на два часа.


Решение о снятии обременения судебными приставами и прекращении исполнительного производства в отношении торгового центра было вынесено талнахским судом 26 апреля. Сейчас в «Галактике» завершаются работы по устранению нарушений правил пожарной безопасности, выявленных прокуратурой. Работы ведутся круглосуточно, на объекте трудится более 70 человек. Сделано уже много. Главное – полностью устранены нарушения в части оповещения, пожаротушения и дымоудаления. Смонтирован пожарно-оросительный трубопровод со сплинкерной системой пожаротушения. Заканчивается монтаж форсунок оросителей. Расширены лестничные пролеты, убран несанкционированный вход в подвал. Все несущие металлоконструкции закрыты огнеупорным материалом. Их прочности при сильном пожаре теперь хватит на два часа. Установлены и подключены системы дымоудаления и оповещения. В «Галактике» появился диспетчерский пульт, где постоянно идет наблюдение за всеми помещениями. Система оповещения срабатыват теперь как в автоматическом, так и в ручном режиме. ТЦ «Галактика» был закрыт по решению суда 16 апреля. 1 мая в 11 часов «Галактика» снова распахнет свои двери для посетителей.

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    Список новостей

 28 апреля 2018 
18:05   ТЦ «Галактика» откроется 1 мая. Запаса прочности металлоконструкций в случае пожара теперь хватит на два часа. 16:56   Норильчане примут участие в соревнованиях по ловле корюшки на Енисее.
16:28   Дознаватели определяют причину возгорания на Комсомольской, 18. У них на это есть до 10 дней. 14:02   В Заполярном театре драмы Норильска будет организована бэби-среда.
14:00   В Норильске прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарно-спасательных частей. 13:52   В Норильске впервые пройдут соревнования по скиджорингу.
13:05   Учитель английского языка талнахской школы № 20 Роман Плотников возглавил тройку лидеров по результатам голосования «Народный ... 11:57   Сотрудники отдела МВД по Норильску поздравили юных норильчан с получением первых паспортов.
11:52   100 часов исправительных работ назначили норильскому дрифтеру. 11:29   5 мая в Молодежном центре района Кайеркан пройдет тематический праздник «Назад в СССР».
11:16   Юные норильчане могут принять участие в конкурсе МВД России «Полицейский дядя Степа». 10:52   Владимир Бахарь: «Впервые за прошедшие годы мы не корректировали доходы бюджета в сторону уменьшения».
10:45   Виктор Томенко: «От всех финансовых органов требуется точный мониторинг поступлений в бюджет и оценка влияния каждого фактора». 10:23   В Норильске завершается фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе. Выставка ретрофото откроется 5 мая в кайерканском Молодежном центре.
10:00   1 Мая в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Кайеркане будет временно изменена схема движения транспорта. 09:54   В Норильске подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
09:38   Накануне вечером произошел пожар на Комсомольской, 18.

 27 апреля 2018 
18:30   Норильский учитель Роман Плотников стал победителем конкурса на звание «Народного учителя - 2018» при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». 18:21   Школьники Норильска прошли сразу на третий отборочный тур в ГИТИС.
17:52   Норильские юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы (20х10 м). Так наш город присоединился к межрегиональному проекту «От Победы – к победам». 17:05   Завтра в Норильске ЭКСТРИМдень.
17:02   Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей. 16:49   В норильской стоматологии провели первую операцию по вживлению импланта. В использовании подобных технологий мы отстали на 25 лет.
16:36   Ученики норильской гимназии № 4 посетили Великобританию в рамках образовательной поездки в языковую школу Centre Of English Studies. 15:26   Норильчанам на заметку. В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях.
15:04   Норильские торговые объекты в ближайшей перспективе будут приведены к новому стандарту. Нестационарных объектов в городе не будет. 13:40   Сегодня в Норильске стартовал гастрономический фестиваль «Север». Первой площадкой, на которой именитые повара предлагали свои блюда, стала столовая медного завода.
13:10   В Норильске на 1,4 миллиона рублей оштрафованы предприниматели за нарушения правил продажи алкоголя. 12:52   Норильск продолжают освобождать от автохлама. Все неработоспособные автомобили должны быть убраны собственниками в гаражи или на стоянки, в противном случае ими займется муниципалитет.
12:33   Везти домашнего питомца из Норильска на материк стало проще. 12:26   Сегодня в Норильске в 15.00 на площади Памяти Героев развернут копию Знамени Победы.
12:06   Сегодня в Музее Норильска откроется выставка, посвященная 75-летию Курской битвы. 10:42   Музеи Норильска смогут получить грант на свои культурные проекты.
10:19   Вице-президент «Норникеля» С. Дяченко: «Производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22%». 10:00   На Таймыре подписали договоры на строительство 21 двухквартирного дома.
09:35   Полпред президента в СФУ: «Отрасль переработки отходов потребления в регионах Сибири развита недостаточно и остро нуждается в инвестициях».

 26 апреля 2018 
18:14   Красноярцы посягнули на рекорд. Заявка уже отправлена. 17:57   В Норильске полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков.
17:08   В Норильском кожно-венерологическом диспансере открылся кабинет анонимного приема. 16:54   1 мая во всех районах Норильска пройдут праздничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
16:54   В субботу на лыжной базе «Оль-гуль» соберутся норильские любители экстремального спорта на второй норильский «Экстрим-фестиваль». 15:56   Четверо норильских старшеклассников получили шанс попасть на курс по специальности «Актерское искусство» к преподавателю ГИТИСа Сергею Яшину.
15:39   Норильских и таймырских художников приглашают поучаствовать в региональной выставке. 15:31   Кайерканский общественный совет профилактики правонарушений подвел итоги работы за прошлый год.
14:45   После спектакля о любви - песни о любви. В исполнении самих артистов. Теперь так будет часто. 13:32   В Норильске завершился телевизионный фестиваль-конкурс детских и юношеских хоров «Споём о войне».
10:56   «Норникель» получил национальную премию "IT-ЛИДЕР" за внедрение системы радиосвязи и позиционирования персонала и техники на руднике «Заполярный». 10:49   В Норильске работает горячая линия по трудовым вопросам.
10:24   Сегодня - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В Норильске живут 97 норильчан, пострадавших от радиационных аварий.

 25 апреля 2018 
18:53   Жителям северных территорий могут начать выделять квадратные метры в "Солонцах-2".




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