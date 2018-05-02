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2 мая 2018, 16:50



В Норильске пьяный водитель сбил двоих детей.

За рулем легковушки был 40-летний пьяный мужчина. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания для административно задержанных. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за совершение имущественного преступления и не имел водительского удостоверения. Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП. Уже установлено, что дети дожидались на тротуаре момента для перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу.

Просмотров:581 ДТП произошло вечером 1 мая в районе Кайеркан около дома N 3 на ул. Строительной. Автомобиль "ВАЗ" выехал на тротуар и сбил двух девочек 8 и 9 лет. В результате они получили различные травмы и были доставлены в городскую больницу, одна из них в тяжелом состоянии.За рулем легковушки был 40-летний пьяный мужчина. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания для административно задержанных. Выяснилось, что мужчина ранее был судим за совершение имущественного преступления и не имел водительского удостоверения.Сотрудники ГИБДД выясняют причины ДТП. Уже установлено, что дети дожидались на тротуаре момента для перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу.