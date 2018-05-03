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3 мая 2018, 12:55



Девочка, пострадавшая в результате наезда пьяного водителя-самоучки, вышла из комы.

Напомню, вечером 1 мая 40-летний житель Норильска за рулем «ВАЗа» сбил двух девочек, 8 и 9 лет. Обе школьницы находятся в больнице. Сотрудниками ГИБДД установлено, что дети дожидались на тротуаре момента для перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу. Для выяснения всех деталей ситуации, в частности, с какой скоростью двигался водитель, когда начал торможение, будет назначена экспертиза.

Просмотров:332 Девочка, пострадавшая в ДТП 1 мая, вышла из комы, однако состояние ее по-прежнему врачи оценивают как тяжелое. В настоящее время человек, находившийся за рулем автомобиля, задержан и помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела. Известно, что он работник ООО "Северный управдом", у него нет прав и он никогда не учился вождению. В момент нахождения за рулем водитель был пьян, содержание этанола у него составляло 0,35 мг/л выдыхаемого воздуха, что составляет о,77 промилле. У 40-летнего водителя-самоучки уже есть судимость за имущественное преступление.Напомню, вечером 1 мая 40-летний житель Норильска за рулем «ВАЗа» сбил двух девочек, 8 и 9 лет. Обе школьницы находятся в больнице. Сотрудниками ГИБДД установлено, что дети дожидались на тротуаре момента для перехода проезжей части дороги по пешеходному переходу. Для выяснения всех деталей ситуации, в частности, с какой скоростью двигался водитель, когда начал торможение, будет назначена экспертиза.