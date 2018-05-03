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3 мая 2018, 13:37



Таймырский дом народного творчества отметил день рождения.

Дом народного творчества был открыт 30 апреля 1963 года. Сейчас здесь работают творческие студии для детей, взрослых и пожилых таймырцев, этнофольклорные группы: детская студия резьбы по кости «Мамонтенок», детская студия художественной вышивки «Бисеринка», детская студия барганистов «Чоргуячи», студия декоративно-прикладного искусства «Мэри уза», детский этнический театр-студия кукол «Нухуко», нганасанская этнофольклорная группа «Дентэдиэ». При Доме творчества действует учебно-производственная косторезная мастерская, которая постоянно поддерживает творческую связь с самыми известными косторезными промыслами на Чукотке и в Якутии. Мастерицы художественной вышивки создают коллекционные костюмы, достойно представляющие учреждение на различных выставках и конкурсах.

Просмотров:284 В минувшие выходные Дудинка отмечала не только Первомай, но и день рождения Дома народного творчества. Чумовое настроение царило повсюду. Жизнь кипела, а душа пела у всех, кто участвовал в масштабном праздновании 55-летнего юбилея. А организовывать здесь умеют. Угощали и веселили в чумах. Принадлежность к территории ощущалась во всем: северные разносолы, чумовой оракул, хоровод "Хэйро", сказки, обряды, призы и розыгрыши. Скучно не было никому. Чумовое гулянье длилось до самого вечера.Дом народного творчества был открыт 30 апреля 1963 года. Сейчас здесь работают творческие студии для детей, взрослых и пожилых таймырцев, этнофольклорные группы: детская студия резьбы по кости «Мамонтенок», детская студия художественной вышивки «Бисеринка», детская студия барганистов «Чоргуячи», студия декоративно-прикладного искусства «Мэри уза», детский этнический театр-студия кукол «Нухуко», нганасанская этнофольклорная группа «Дентэдиэ».При Доме творчества действует учебно-производственная косторезная мастерская, которая постоянно поддерживает творческую связь с самыми известными косторезными промыслами на Чукотке и в Якутии.Мастерицы художественной вышивки создают коллекционные костюмы, достойно представляющие учреждение на различных выставках и конкурсах.