Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
3 мая 2018, 13:59

Ветераны войны принимают гостей.


Сегодня заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева побывала в гостях у ветерана войны, участника боевых действий Виктора Николаевича Грекова. Она передала подарок от главы города и поздравительные открытки от врио губернатора и директора ЗФ "Норникеля".
"День Победы, - говорит Наталья Михайловна, - это тот праздник, с которым ветеранов мы должны поздравлять лично. Поэтому мы здесь. Проходят годы, поколение тех, кто видел войну, становится все меньше. Тем пристальнее должно быть наше внимание и забота к ним".
Сейчас мирное время, но в эти дни разговоры о прошлом. Снова и снова вспоминаются дни, когда началась война. Виктора Николаевича призвали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. На фронт ушел зенитчиком. За его плечами 1-й Украинский фронт, взятие Берлина, освобождение Праги. Там, в Праге, он и встретил Победу. В Чехословакии его ранили, и он попал в госпиталь. Домой молодой боец вернулся только 1 декабря 1945 года. А спустя три года он приехал в Норильск, где почти всю свою трудовую жизнь проработал на Норильском горно–металлургическом комбинате.
У Виктора Николаевича множество наград. Среди них медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орден Отечественной войны II степени, орден Жукова и другие, не менее ценные награды. Также он имеет почетное звание «Ветеран труда».
Просмотров:189
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 3 мая 2018 
19:25   Окончательную судьбу ТЦ "Галактика" решит суд. 19:10   Чуть больше 7,5 тысячи рублей собрали участники «Экстрим-фестиваля», прошедшего в минувшие выходные на базе «Оль-Гуль».
18:03   В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями накануне 1 Мая прошел праздник "Мой город. Моя история". 17:30   Деревянный храм в Комсомольском парке открылся.
17:28   В военно-космической части № 40919 устроили маевку для семей защитников Родины. 17:00   Опубликован полный план празднования Дня Победы в Большом Норильске.
16:49   Соревновательный сезон бокса в Норильске закрыт. Названы лучшие тренеры и спортсмены. 16:47   Почти 2 миллиона рублей будет передано неравнодушными горожанами в дар ветеранам в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы".
16:33   Какие улицы в Норильске будут перекрыты 4-9 мая? С 4 по 9 мая норильским автомобилистам предстоит перестроить свои маршруты из-за перекрытий, необходимых для проведения Парада Победы. 15:10   Новые правила. Май. Новые законы.
13:59   Ветераны войны принимают гостей. 13:37   Таймырский дом народного творчества отметил день рождения.
12:55   Девочка, пострадавшая в результате наезда пьяного водителя-самоучки, вышла из комы.

 2 мая 2018 
16:50   В Норильске пьяный водитель сбил двоих детей.

 28 апреля 2018 
18:05   ТЦ «Галактика» откроется 1 мая. Запаса прочности металлоконструкций в случае пожара теперь хватит на два часа. 16:56   Норильчане примут участие в соревнованиях по ловле корюшки на Енисее.
16:28   Дознаватели определяют причину возгорания на Комсомольской, 18. У них на это есть до 10 дней. 14:02   В Заполярном театре драмы Норильска будет организована бэби-среда.
14:00   В Норильске прошли соревнования по боевому развертыванию среди пожарно-спасательных частей. 13:52   В Норильске впервые пройдут соревнования по скиджорингу.
13:05   Учитель английского языка талнахской школы № 20 Роман Плотников возглавил тройку лидеров по результатам голосования «Народный ... 11:57   Сотрудники отдела МВД по Норильску поздравили юных норильчан с получением первых паспортов.
11:52   100 часов исправительных работ назначили норильскому дрифтеру. 11:29   5 мая в Молодежном центре района Кайеркан пройдет тематический праздник «Назад в СССР».
11:16   Юные норильчане могут принять участие в конкурсе МВД России «Полицейский дядя Степа». 10:52   Владимир Бахарь: «Впервые за прошедшие годы мы не корректировали доходы бюджета в сторону уменьшения».
10:45   Виктор Томенко: «От всех финансовых органов требуется точный мониторинг поступлений в бюджет и оценка влияния каждого фактора». 10:23   В Норильске завершается фотоконкурс, посвященный воспоминаниям о Советском Союзе. Выставка ретрофото откроется 5 мая в кайерканском Молодежном центре.
10:00   1 Мая в связи с проведением массовых мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, в Кайеркане будет временно изменена схема движения транспорта. 09:54   В Норильске подведены итоги смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда.
09:38   Накануне вечером произошел пожар на Комсомольской, 18.

 27 апреля 2018 
18:30   Норильский учитель Роман Плотников стал победителем конкурса на звание «Народного учителя - 2018» при поддержке издательского дома «Комсомольская правда». 18:21   Школьники Норильска прошли сразу на третий отборочный тур в ГИТИС.
17:52   Норильские юнармейцы развернули масштабную копию Знамени Победы (20х10 м). Так наш город присоединился к межрегиональному проекту «От Победы – к победам». 17:05   Завтра в Норильске ЭКСТРИМдень.
17:02   Строительство моста через реку Норильскую обойдется в 119 млн рублей. 16:49   В норильской стоматологии провели первую операцию по вживлению импланта. В использовании подобных технологий мы отстали на 25 лет.
16:36   Ученики норильской гимназии № 4 посетили Великобританию в рамках образовательной поездки в языковую школу Centre Of English Studies. 15:26   Норильчанам на заметку. В аэропортах Москвы запретили сидеть на полу и лежать на сиденьях.
15:04   Норильские торговые объекты в ближайшей перспективе будут приведены к новому стандарту. Нестационарных объектов в городе не будет. 13:40   Сегодня в Норильске стартовал гастрономический фестиваль «Север». Первой площадкой, на которой именитые повара предлагали свои блюда, стала столовая медного завода.
13:10   В Норильске на 1,4 миллиона рублей оштрафованы предприниматели за нарушения правил продажи алкоголя. 12:52   Норильск продолжают освобождать от автохлама. Все неработоспособные автомобили должны быть убраны собственниками в гаражи или на стоянки, в противном случае ими займется муниципалитет.
12:33   Везти домашнего питомца из Норильска на материк стало проще. 12:26   Сегодня в Норильске в 15.00 на площади Памяти Героев развернут копию Знамени Победы.
12:06   Сегодня в Музее Норильска откроется выставка, посвященная 75-летию Курской битвы. 10:42   Музеи Норильска смогут получить грант на свои культурные проекты.
10:19   Вице-президент «Норникеля» С. Дяченко: «Производство металлов из собственного сырья в первом квартале выросло на 8-22%». 10:00   На Таймыре подписали договоры на строительство 21 двухквартирного дома.
09:35   Полпред президента в СФУ: «Отрасль переработки отходов потребления в регионах Сибири развита недостаточно и остро нуждается в инвестициях».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх