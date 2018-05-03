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3 мая 2018, 13:59



Ветераны войны принимают гостей.

"День Победы, - говорит Наталья Михайловна, - это тот праздник, с которым ветеранов мы должны поздравлять лично. Поэтому мы здесь. Проходят годы, поколение тех, кто видел войну, становится все меньше. Тем пристальнее должно быть наше внимание и забота к ним". Сейчас мирное время, но в эти дни разговоры о прошлом. Снова и снова вспоминаются дни, когда началась война. Виктора Николаевича призвали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. На фронт ушел зенитчиком. За его плечами 1-й Украинский фронт, взятие Берлина, освобождение Праги. Там, в Праге, он и встретил Победу. В Чехословакии его ранили, и он попал в госпиталь. Домой молодой боец вернулся только 1 декабря 1945 года. А спустя три года он приехал в Норильск, где почти всю свою трудовую жизнь проработал на Норильском горно–металлургическом комбинате. У Виктора Николаевича множество наград. Среди них медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орден Отечественной войны II степени, орден Жукова и другие, не менее ценные награды. Также он имеет почетное звание «Ветеран труда».

Просмотров:189 Сегодня заместитель главы города по социальной политике Наталья Коростелева побывала в гостях у ветерана войны, участника боевых действий Виктора Николаевича Грекова. Она передала подарок от главы города и поздравительные открытки от врио губернатора и директора ЗФ "Норникеля"."День Победы, - говорит Наталья Михайловна, - это тот праздник, с которым ветеранов мы должны поздравлять лично. Поэтому мы здесь. Проходят годы, поколение тех, кто видел войну, становится все меньше. Тем пристальнее должно быть наше внимание и забота к ним".Сейчас мирное время, но в эти дни разговоры о прошлом. Снова и снова вспоминаются дни, когда началась война. Виктора Николаевича призвали на фронт в 1943 году, когда ему было 17 лет. На фронт ушел зенитчиком. За его плечами 1-й Украинский фронт, взятие Берлина, освобождение Праги. Там, в Праге, он и встретил Победу. В Чехословакии его ранили, и он попал в госпиталь. Домой молодой боец вернулся только 1 декабря 1945 года. А спустя три года он приехал в Норильск, где почти всю свою трудовую жизнь проработал на Норильском горно–металлургическом комбинате.У Виктора Николаевича множество наград. Среди них медали «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», орден Отечественной войны II степени, орден Жукова и другие, не менее ценные награды. Также он имеет почетное звание «Ветеран труда».