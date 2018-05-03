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3 мая 2018, 15:10



Новые правила. Май. Новые законы.

Оформить багажную квитанцию можно в электронном виде, и онлайн проследить весь путь багажа. Но для разговора о компенсации в конвенции закреплено обязательное условие - пассажир должен доказать, что у него возникли реальные убытки в конкретном размере. Окончательный размер компенсации будет зависеть от того, что произошло с багажом: то ли его вернули не полностью (недостача), то ли повредили или вовсе потеряли. В любом случае пассажир должен предъявить претензию авиаперевозчику в письменной форме или в электронном виде не позднее семи дней со дня получения багажа. Перевозчику дается 30 дней на ее рассмотрение и ответ. При задержке рейса надо доказать, что пассажиру причинен реальный вред. Просто по факту задержки получить компенсацию не получится. Если на внутренних рейсах произошла задержка рейса по вине авиакомпании, то существует безусловная ответственность перевозчика. Он обязан заплатить три процента стоимости билета за каждый час задержки перелета, это компенсация за потерянное время. И еще штраф - 25 процентов от МРОТ от 2000 года (100 рублей) за час ожидания перелета (то есть 25 рублей), но не больше половины стоимости билета. Но обычно пассажир прилетает в пункт назначения и забывает о причиненных неудобствах. По Монреальской конвенции надо доказать вред. Например, задержка рейса привела к незапланированным расходам на еду, оплату стоянки машины, не успел на следующий рейс, на поезд, не заключил выгодный контракт из-за того, что опоздал на встречу. В последнем случае была упущенная выгода. Но ее еще надо доказать в суде. А вот траты - это реальный вред. Их перевозчик, скорее всего, признает, только надо подтвердить их чеками. Компенсацию за задержку рейса на международных линиях можно получить, если доказать реальный ущерб. Выплаты Девять миллионов за причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Авиакомпания отвечает за клиента, когда тот находится на борту, идет в самолет или из него выходит. Размер вреда определяется в расчете на каждого пассажира и в основном не превышает 100 тысяч специальных прав заимствования (по курсу ЦБ РФ на 03.05.2018 - это около 9 миллионов рублей). Перевозчик освобождается от компенсации свыше 100 тысяч специальных прав заимствования, если докажет, что вред был причинен не из-за его небрежности или бездействия либо по вине кого-то другого.

Просмотров:273 В мае вступают в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые позволят россиянам получать от авиакомпаний более высокую, чем сейчас, компенсацию за потерянный или поврежденный багаж и за каждый час задержки вылета международных регулярных и чартерных рейсов. Новые правила не распространяются на внутренние рейсы. Наше законодательство изменено в связи с присоединением России к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок, которая была принята в 1999 году в Монреале. Максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СДР) - 4150. По курсу ЦБ РФ на 3 мая это почти 370 тысяч рублей.Оформить багажную квитанцию можно в электронном виде, и онлайн проследить весь путь багажа. Но для разговора о компенсации в конвенции закреплено обязательное условие - пассажир должен доказать, что у него возникли реальные убытки в конкретном размере.Окончательный размер компенсации будет зависеть от того, что произошло с багажом: то ли его вернули не полностью (недостача), то ли повредили или вовсе потеряли. В любом случае пассажир должен предъявить претензию авиаперевозчику в письменной форме или в электронном виде не позднее семи дней со дня получения багажа. Перевозчику дается 30 дней на ее рассмотрение и ответ.При задержке рейса надо доказать, что пассажиру причинен реальный вред. Просто по факту задержки получить компенсацию не получится.Если на внутренних рейсах произошла задержка рейса по вине авиакомпании, то существует безусловная ответственность перевозчика. Он обязан заплатить три процента стоимости билета за каждый час задержки перелета, это компенсация за потерянное время. И еще штраф - 25 процентов от МРОТ от 2000 года (100 рублей) за час ожидания перелета (то есть 25 рублей), но не больше половины стоимости билета. Но обычно пассажир прилетает в пункт назначения и забывает о причиненных неудобствах.По Монреальской конвенции надо доказать вред. Например, задержка рейса привела к незапланированным расходам на еду, оплату стоянки машины, не успел на следующий рейс, на поезд, не заключил выгодный контракт из-за того, что опоздал на встречу. В последнем случае была упущенная выгода. Но ее еще надо доказать в суде. А вот траты - это реальный вред. Их перевозчик, скорее всего, признает, только надо подтвердить их чеками. Компенсацию за задержку рейса на международных линиях можно получить, если доказать реальный ущерб.ВыплатыДевять миллионов за причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Авиакомпания отвечает за клиента, когда тот находится на борту, идет в самолет или из него выходит. Размер вреда определяется в расчете на каждого пассажира и в основном не превышает 100 тысяч специальных прав заимствования (по курсу ЦБ РФ на 03.05.2018 - это около 9 миллионов рублей). Перевозчик освобождается от компенсации свыше 100 тысяч специальных прав заимствования, если докажет, что вред был причинен не из-за его небрежности или бездействия либо по вине кого-то другого.