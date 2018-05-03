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3 мая 2018, 16:33



Какие улицы в Норильске будут перекрыты 4-9 мая? С 4 по 9 мая норильским автомобилистам предстоит перестроить свои маршруты из-за перекрытий, необходимых для проведения Парада Победы.

9 мая будет временно прекращено движение: Центральный район по Ленинскому проспекту - с 08.00 до 20.00; по улице Севастопольской - с 07.00 до 18.00; по улице Кирова (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина) - с 07.00 до 15.00; по улице Пушкина (на участке от площади Гвардейской до улицы Кирова) - с 07.00 до 15.00; по улице Б. Хмельницкого (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина) - с 07.00 до 15.00; р-н Кайеркан по улице Надеждинской (на участке от дома № 1 до дома № 11) - с 11.00 до 16.00; по улице Шахтерской (на участке от улицы Школьной до улицы Надеждинской) - с 11.00 до 18.00; по улице Школьной (на участке от дома № 8 до улицы Шахтерской) - с 11.00 до 16.00; р-н Талнах по улице Таймырской (на участке от дома № 17 на улице Строителей (КДЦ им. В. Высоцкого) до пересечения с улицей Диксона) - с 11.30 до 16.00; по улице Диксона (на участке от дома № 1 на улице Маслова (МОУ СОШ № 20) до пересечения с улицей Спортивной) - с 11.30 минут до 16.00.

Просмотров:266 4 мая и 7 мая с 9 до 13 часов на период проведения генеральной репетиции парадного расчета в Норильске перекроют улицу Севастопольскую (на участке от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Кирова).9 мая будет временно прекращено движение:Центральный районпо Ленинскому проспекту - с 08.00 до 20.00;по улице Севастопольской - с 07.00 до 18.00;по улице Кирова (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина) - с 07.00 до 15.00;по улице Пушкина (на участке от площади Гвардейской до улицы Кирова) - с 07.00 до 15.00;по улице Б. Хмельницкого (на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина) - с 07.00 до 15.00;р-н Кайерканпо улице Надеждинской (на участке от дома № 1 до дома № 11) - с 11.00 до 16.00;по улице Шахтерской (на участке от улицы Школьной до улицы Надеждинской) - с 11.00 до 18.00;по улице Школьной (на участке от дома № 8 до улицы Шахтерской) - с 11.00 до 16.00;р-н Талнахпо улице Таймырской (на участке от дома № 17 на улице Строителей (КДЦ им. В. Высоцкого) до пересечения с улицей Диксона) - с 11.30 до 16.00;по улице Диксона (на участке от дома № 1 на улице Маслова (МОУ СОШ № 20) до пересечения с улицей Спортивной) - с 11.30 минут до 16.00.