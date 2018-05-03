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3 мая 2018, 16:47



Почти 2 миллиона рублей будет передано неравнодушными горожанами в дар ветеранам в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы".

По словам председателя благотворительного фонда "Территория добра" Натальи Солодовник, сами ветераны такой подарок называют праздничной премией ко дню Победы и очень ждут ее. Для них эта финансовая поддержка - признание их заслуг перед Отечеством. Всего за два неполных месяца с помощью ящиков-накопителей, а также безналичных перечислений жителями Норильска, Талнаха и Кайеркана было собрано один миллион 907 тысяч 337 рублей, включая и вклад жителей поселка Снежногорск. Собранные средства будут распределены в равных долях между 62 ветеранами и вручены им накануне Праздника Великой Победы. В прошлом году силами горожан было собрано два миллиона 187 тысяч рублей, и 81 ветеран получил подарок в размере 27 тысяч рублей. Уже 7 мая волонтеры благотворительного фонда, сотрудники Молодежного центра и управления социальной политики начнут развозить и вручать ветеранам подарочные конверты с деньгами. Часть конвертов будет передана ветеранам перед праздничным концертом 8 мая в Городском центре культуры.

Просмотров:226 В Большом Норильске акция проводится больше десяти лет, традиционно с марта по май. В этом году ее запустили 12 марта, а уже 3 мая состоялась выемка средств из ящиков-накопителей, размещенных в муниципальных учреждениях и торговых точках районов, а также безналичных перечислений. Напомним, организаторы акции - отдел молодежной политики и благотворительный фонд "Территория добра". Еще одним постоянным партнером стал Сбербанк. Цель акции - оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны как знак признания их заслуг перед Отечеством.По словам председателя благотворительного фонда "Территория добра" Натальи Солодовник, сами ветераны такой подарок называют праздничной премией ко дню Победы и очень ждут ее. Для них эта финансовая поддержка - признание их заслуг перед Отечеством.Всего за два неполных месяца с помощью ящиков-накопителей, а также безналичных перечислений жителями Норильска, Талнаха и Кайеркана было собрано один миллион 907 тысяч 337 рублей, включая и вклад жителей поселка Снежногорск. Собранные средства будут распределены в равных долях между 62 ветеранами и вручены им накануне Праздника Великой Победы. В прошлом году силами горожан было собрано два миллиона 187 тысяч рублей, и 81 ветеран получил подарок в размере 27 тысяч рублей.Уже 7 мая волонтеры благотворительного фонда, сотрудники Молодежного центра и управления социальной политики начнут развозить и вручать ветеранам подарочные конверты с деньгами. Часть конвертов будет передана ветеранам перед праздничным концертом 8 мая в Городском центре культуры.