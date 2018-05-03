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3 мая 2018, 16:49



Соревновательный сезон бокса в Норильске закрыт. Названы лучшие тренеры и спортсмены.

Также Федерацией бокса Норильска были отмечены лучшие боксеры и тренеры по итогам сезона. Лучшими спортсменами стали: Эреджеп Мухтаров, Александр Люфт, Игорь Большаков, Карина Федорова, Богдан Андреянов, Илья Андреянов и Игорь Пряников. В числе лучших тренеров были признаны: Максим Трофимов, Денис Дурасов, Владимир Лазник, Рустам Семенов. Все они были награждены почетными грамотами Федерации бокса и ценными призами.

Просмотров:202 Завершился 42-й турнир по боксу на призы Талнаха. Он закрыл соревновательный сезон бокса в Норильске. В соревнованиях было представлено 28 весовых и возрастных категорий. По итогам турнира в каждой возрастной категории были определены лучшие боксеры: в категории 2006-2007 г. р. таковым признан Сармат Дзуцев; в категории 2004-2005 г. р. - Игорь Пряников; в категории 2002-2003 г. р. - Владислав Миленький.Также Федерацией бокса Норильска были отмечены лучшие боксеры и тренеры по итогам сезона. Лучшими спортсменами стали: Эреджеп Мухтаров, Александр Люфт, Игорь Большаков, Карина Федорова, Богдан Андреянов, Илья Андреянов и Игорь Пряников.В числе лучших тренеров были признаны: Максим Трофимов, Денис Дурасов, Владимир Лазник, Рустам Семенов. Все они были награждены почетными грамотами Федерации бокса и ценными призами.