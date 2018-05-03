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3 мая 2018, 17:00



Опубликован полный план празднования Дня Победы в Большом Норильске.

В Центральном районе 8 мая в 16.00 в Городском центре культуры пройдет праздничный вечер «В ритме Великой Победы». В концерте примут участие лучшие вокальные и хореографические коллективы города: «Оганер», «Фристайл», «Шкода», «Талнахский перепляс», театр танца «сНежный», «Надежда», вокальная студия «Voices», Норильская городская хоровая капелла, учащиеся Норильской детской музыкальной школы, воспитанники детского сада № 97. 9 мая череда праздничных и торжественных мероприятий стартует вместе с шествием «Бессмертный полк». Начало движения колонны в 10.30 от Ленинского пр-та, 43. Маршрут движения: Ленинский проспект (нечетная сторона) – пл. Гвардейская – ул. Севастопольская – площадь Памяти Героев – ул. Кирова – ул. Пушкина – Ленинский проспект (четная сторона) – площадь Комсомольская. В 11.00 на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона, колонны военной автомобильной техники и «Бессмертного полка». По окончании торжественной церемонии начнут работу полевые кухни. Началом праздничной программы в 12.00 на Комсомольской площади станет прибытие участников торжественного шествия «Бессмертный полк», которых встретит сводный хор под руководством Олега Морозова. Хор исполнит песни «Бессмертный марш», «День Победы», попурри из песен, которые стали символом праздника. В концертной программе примут участие лучшие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Норильска. На площади возле Дворца культуры будет установлена фотозона с макетами артиллерийских орудий времен ВОВ, противотанковые «ежи», полевая палатка с макетами оружия и экипировкой того времени, где все желающие смогут сфотографироваться. Музей Норильска с 12.00 до 15.00 приглашает норильчан заглянуть в «Полковой блиндаж», где после прохождения «Бессмертного полка» взрослые и юные участники марша смогут отогреться горячим чаем, на «привале» послушать любимые песни военного времени, принять участие в интеллектуальной квест-игре «Танковое сражение», посетить выставку из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», посвященную 75-летию Курской битвы. Экскурсии для желающих проведут в 12.00, 13.00 и 14.00. Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО». Занятие для каждого найдется на интерактивной площадке «За Победу!». Сделать сувенир в технике оригами, красиво сложить георгиевскую ленточку, смастерить гвоздики, красные звезды, написать поздравительную открытку, а после подарить близкому человеку будет интересно и детям, и взрослым. С 14.00 до 16.00 в публичной библиотеке пройдет акция «Этот День Победы», в рамках которой состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Поэзия Победы». Здесь же будут работать различные интерактивные площадки: мастер-классы «Красная гвоздика» и «Значки-звезды», «Патриотический аквагрим», игра-реконструкция «Последний бой Сталинградской битвы». В районе Талнах праздничные мероприятия 9 мая начнутся на площади Победы в 13.30, где состоится торжественная церемония, почетными гостями которой станут ветераны ВОВ. В 13.45 от площади Победы (по маршруту: пл. Победы – ул. Таймырская – пл. Горняков) стартует шествие «Бессмертный полк». На площади Горняков праздничную колонну встретят песней «Бессмертный марш» участники вокальных коллективов Талнаха. С 14.00 до 16.00 пройдет праздничная программа «Пусть гремит салют Победы!» с участием творческих коллективов города. В программе запланировано проведение акций: «Спортивный рекорд Победы», «Помним. Гордимся. Чтим» и «Народный хор Победы». С 14.30 начнут работу полевая кухня «Солдатская каша» и фотосалон «В солдатском строю», где жители и гости Талнаха смогут сделать памятное фото в элементах солдатских костюмов.

Просмотров:234 Норильск готовится отметить 73-ю годовщину Великой Победы обширной праздничной программой. Во всех районах пройдут торжественные церемонии, праздничные концерты, народные гулянья, выставки, акции.В Центральном районе 8 мая в 16.00 в Городском центре культуры пройдет праздничный вечер «В ритме Великой Победы». В концерте примут участие лучшие вокальные и хореографические коллективы города: «Оганер», «Фристайл», «Шкода», «Талнахский перепляс», театр танца «сНежный», «Надежда», вокальная студия «Voices», Норильская городская хоровая капелла, учащиеся Норильской детской музыкальной школы, воспитанники детского сада № 97.9 мая череда праздничных и торжественных мероприятий стартует вместе с шествием «Бессмертный полк». Начало движения колонны в 10.30 от Ленинского пр-та, 43.Маршрут движения: Ленинский проспект (нечетная сторона) – пл. Гвардейская – ул. Севастопольская – площадь Памяти Героев – ул. Кирова – ул. Пушкина – Ленинский проспект (четная сторона) – площадь Комсомольская. В 11.00 на площади Памяти Героев у мемориала «Вечный огонь» начнется торжественная церемония празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут сводный парадный расчет частей Норильского гарнизона, колонны военной автомобильной техники и «Бессмертного полка». По окончании торжественной церемонии начнут работу полевые кухни.Началом праздничной программы в 12.00 на Комсомольской площади станет прибытие участников торжественного шествия «Бессмертный полк», которых встретит сводный хор под руководством Олега Морозова. Хор исполнит песни «Бессмертный марш», «День Победы», попурри из песен, которые стали символом праздника. В концертной программе примут участие лучшие фольклорные, эстрадные и хореографические коллективы Норильска. На площади возле Дворца культуры будет установлена фотозона с макетами артиллерийских орудий времен ВОВ, противотанковые «ежи», полевая палатка с макетами оружия и экипировкой того времени, где все желающие смогут сфотографироваться.Музей Норильска с 12.00 до 15.00 приглашает норильчан заглянуть в «Полковой блиндаж», где после прохождения «Бессмертного полка» взрослые и юные участники марша смогут отогреться горячим чаем, на «привале» послушать любимые песни военного времени, принять участие в интеллектуальной квест-игре «Танковое сражение», посетить выставку из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле», посвященную 75-летию Курской битвы. Экскурсии для желающих проведут в 12.00, 13.00 и 14.00. Для самых маленьких посетителей в «Полковом блиндаже» откроется детская игровая зона «Боевое ГТО». Занятие для каждого найдется на интерактивной площадке «За Победу!». Сделать сувенир в технике оригами, красиво сложить георгиевскую ленточку, смастерить гвоздики, красные звезды, написать поздравительную открытку, а после подарить близкому человеку будет интересно и детям, и взрослым.С 14.00 до 16.00 в публичной библиотеке пройдет акция «Этот День Победы», в рамках которой состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Поэзия Победы». Здесь же будут работать различные интерактивные площадки: мастер-классы «Красная гвоздика» и «Значки-звезды», «Патриотический аквагрим», игра-реконструкция «Последний бой Сталинградской битвы».В районе Талнах праздничные мероприятия 9 мая начнутся на площади Победы в 13.30, где состоится торжественная церемония, почетными гостями которой станут ветераны ВОВ. В 13.45 от площади Победы (по маршруту: пл. Победы – ул. Таймырская – пл. Горняков) стартует шествие «Бессмертный полк». На площади Горняков праздничную колонну встретят песней «Бессмертный марш» участники вокальных коллективов Талнаха. С 14.00 до 16.00 пройдет праздничная программа «Пусть гремит салют Победы!» с участием творческих коллективов города. В программе запланировано проведение акций: «Спортивный рекорд Победы», «Помним. Гордимся. Чтим» и «Народный хор Победы». С 14.30 начнут работу полевая кухня «Солдатская каша» и фотосалон «В солдатском строю», где жители и гости Талнаха смогут сделать памятное фото в элементах солдатских костюмов.