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3 мая 2018, 17:28



В военно-космической части № 40919 устроили маевку для семей защитников Родины.

На плацу устроили выставку автомобильной техники, стрельбище холостыми патронами. Дети с особым энтузиазмом постигали основы пожарной безопасности, тушили костер под руководством взрослых. Можно было поиграть в футбол, увидеть в походной палатке выставку стенгазет. Не забыли и об угощении - наваристой ухе, солдатской каше с чайком, приготовленными на полевой кухне. Установили и несколько мангалов, на которых все желающие могли приготовить шашлыки. В просторной казарме подрастающее поколение знакомилось с выставкой оружия. Ребята с радостью занимались на спортивных снарядах, рисовали, играли. В актовом зале все желающие посмотрели мультфильмы, познакомились и с выставкой, посвященной грядущему Празднику Великой Победы. Участники необычной маевки отметили, что лучше всего поднимает боевой дух и сплачивает семьи именно дружный и интересный отдых.

Просмотров:233 Традиционный день открытых дверей для семей военнослужащих, которые работают по контракту, планировали провести 1 мая. Но из-за жесткой погоды, ведь праздник более двух часов проходит и на открытом воздухе, перенесли на 2 мая. Среди гостей были и боевые товарищи из пяти других частей Норильского военного гарнизона, представители администрации города Норильска, депутатского корпуса. Всех лично встречал командир части подполковник Сергей Кохно. Руководству в/ч 40919, которая является подразделением военного космодрома в Плисецке, важно, чтобы семьи увидели, в каких условиях здесь служат их родные, и, конечно, вместе порадовались Первомаю.На плацу устроили выставку автомобильной техники, стрельбище холостыми патронами. Дети с особым энтузиазмом постигали основы пожарной безопасности, тушили костер под руководством взрослых. Можно было поиграть в футбол, увидеть в походной палатке выставку стенгазет. Не забыли и об угощении - наваристой ухе, солдатской каше с чайком, приготовленными на полевой кухне. Установили и несколько мангалов, на которых все желающие могли приготовить шашлыки.В просторной казарме подрастающее поколение знакомилось с выставкой оружия. Ребята с радостью занимались на спортивных снарядах, рисовали, играли. В актовом зале все желающие посмотрели мультфильмы, познакомились и с выставкой, посвященной грядущему Празднику Великой Победы. Участники необычной маевки отметили, что лучше всего поднимает боевой дух и сплачивает семьи именно дружный и интересный отдых.