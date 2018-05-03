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3 мая 2018, 17:30



Деревянный храм в Комсомольском парке открылся.

В день открытия в новоосвященном храме, который еще называют казачьим, прошла Божественная литургия, а также Крестный ход. По окончании богослужения епископ Агафангел обратился к собравшимся с проповедью, поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве и возведении новоосвященного храма. Настоятель храма святителя Луки иерей Павел Бочков обратился к епископу с ответным словом. "Благодаря вашему участию, дорогой Владыка, наш престол укрепился. Спасибо, что освятили этот храм. Мы претерпели много испытаний, пока он строился, но с честью выдержали их и намерены дальше созидать и развивать общину под амофором святителя Луки, который незримо пребывает с нами и помогает каждому прихожанину", - сказал священник.

Просмотров:236 Эту церковь норильчане ждали почти 12 лет, но открытие по многим объективным причинам откладывалось. И вот наконец 1 мая 2018 года епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершил великое освящение храма святителя Луки, архиепископа Симферопольского.В день открытия в новоосвященном храме, который еще называют казачьим, прошла Божественная литургия, а также Крестный ход. По окончании богослужения епископ Агафангел обратился к собравшимся с проповедью, поблагодарил всех, кто участвовал в строительстве и возведении новоосвященного храма. Настоятель храма святителя Луки иерей Павел Бочков обратился к епископу с ответным словом. "Благодаря вашему участию, дорогой Владыка, наш престол укрепился. Спасибо, что освятили этот храм. Мы претерпели много испытаний, пока он строился, но с честью выдержали их и намерены дальше созидать и развивать общину под амофором святителя Луки, который незримо пребывает с нами и помогает каждому прихожанину", - сказал священник.