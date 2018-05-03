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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:25 Окончательную судьбу ТЦ "Галактика" решит суд.
19:10 Чуть больше 7,5 тысячи рублей собрали участники «Экстрим-фестиваля», прошедшего в минувшие выходные на базе «Оль-Гуль».
18:03 В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями накануне 1 Мая прошел праздник "Мой город. Моя история".
17:30 Деревянный храм в Комсомольском парке открылся.
17:28 В военно-космической части № 40919 устроили маевку для семей защитников Родины.
17:00 Опубликован полный план празднования Дня Победы в Большом Норильске.
16:49 Соревновательный сезон бокса в Норильске закрыт. Названы лучшие тренеры и спортсмены.
16:47 Почти 2 миллиона рублей будет передано неравнодушными горожанами в дар ветеранам в рамках ежегодной благотворительной акции "Сохраним память Великой Победы".
16:33 Какие улицы в Норильске будут перекрыты 4-9 мая? С 4 по 9 мая норильским автомобилистам предстоит перестроить свои маршруты из-за перекрытий, необходимых для проведения Парада Победы.
15:10 Новые правила. Май. Новые законы.
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