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3 мая 2018, 18:03



В школе-интернате для детей с ограниченными возможностями накануне 1 Мая прошел праздник "Мой город. Моя история".

Причем все поделки находят применение в повседневной жизни: что-то используется для оформления школы, а что-то в качестве подарков вручается гостям или непосредственно выпускникам школы. Тематика поделок обширна: "Зеленый Норильск", "Добавь городу красок", "Ключики", "Заполярный букетик", "Юбилейная медаль" и "Ажурная мастерская". Финалом праздника стал концерт, где в роли артистов выступили воспитанники школы-интерната, их педагоги и наставники.

Просмотров:204 В этом году праздник, приуроченный к 1 Мая, Дню Весны и Труда, посвящен 65-летнему юбилею города. Он проводится в школе с момента ее открытия уже более 40 лет и стал традиционным. Такие праздники позволяют сохранять и передавать уже сложившиеся традиции и создавать новые. Именно к этому празднику дети демонстрируют практическое исполнение свои навыков. К Празднику Весны и Труда воспитанники интерната подготовили поделки, созданные руками детей в пяти мастерских школы. Это образовательное учреждение по праву можно назвать трудовым, поскольку на базе школы работают: штукатурно-малярная мастерская, слесарная, столярная, обувная, швейная и мастерская обслуживающего труда. Занимаются в этих мастерских учащиеся 5-9-х классов. В мастерских школьники не только приобретают трудовые навыки, но и получают будущую профессию, которая даст им возможность, не боясь, идти в свою самостоятельную, взрослую жизнь. А это очень важно для социализации детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов.Причем все поделки находят применение в повседневной жизни: что-то используется для оформления школы, а что-то в качестве подарков вручается гостям или непосредственно выпускникам школы. Тематика поделок обширна: "Зеленый Норильск", "Добавь городу красок", "Ключики", "Заполярный букетик", "Юбилейная медаль" и "Ажурная мастерская". Финалом праздника стал концерт, где в роли артистов выступили воспитанники школы-интерната, их педагоги и наставники.